El arzobispo de Santiago aplaude la regularización de inmigrantes: "Hablar de regularización es hablar de dignidad"

Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, ha elogiado este miércoles el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que lleva a cabo el Gobierno, en consonancia con "la postura de la Iglesia", dado que "hablar de regularización es hablar de dignidad".

"Se trata de personas que tienen ya un demostrado arraigo en nuestra tierra y, por lo tanto, precisamos que esas personas tengan un ámbito de regularidad", ha dicho monseñor Prieto a preguntas de los medios tras un acto en Compostela.

El arzobispo ha recordado que este proceso afecta al "ámbito laboral", buscando "después tener un trabajo estable" y llevar a que "ese arraigo sea más posible para ellos y para sus familias".

"Otra cuestión es discutir de políticas migratorias, que eso entra dentro de la legítima regularización que hacen los Estados", ha apuntado Francisco José Prieto, recordando que la Iglesia hace "una llamada a que busquemos la dignidad de las personas que llevan tiempo entre nosotros" y que "necesitamos en el ámbito laboral, precisamente porque aportan con su trabajo" y "forman parte de la estructura de la sociedad".

El arzobispo compostelano ha instado a, sin "entrar en debates políticos o partidistas", tener como "prioridad" el "siempre buscar esa dignidad y justicia de las personas, vengan de donde vengan y tengan el color de piel que tengan".

"Creo que esa tiene que ser la prioridad que debemos tener si queremos una sociedad que realmente sepa integrar, acoger y aceptarnos los unos a los otros", ha añadido Francisco José Prieto, recordando que Galicia fue "una tierra migrante". "Ahí tenemos que superar a lo mejor debates excesivamente politizados, ideologizados y excesivamente extremos, y tenemos que centranos en que la prioridad tienen que ser las personas", ha zanjado.