As Catedrais, Illa Pancha y los Ayuntamientos de Ferrol y Vigo, entre las 'banderas negras' de Ecoloxistas en Acción

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Contaminación en la ría de Ferrol, Illa Pancha, Cabo Estai, Praia das Catedrais, Mina de Monte Neme y puerto de Baiona. - ECOLOXISTAS EN ACCIÓN

VIGO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecoloxistas en Acción ha hecho público este martes su informe de 'banderas negras', que cada año señala puntos del litoral afectados por contaminación, presión urbanística o actuaciones que degradan el entorno natural, y este año ha otorgado otras seis 'distinciones' en Galicia.

Así, han sido señaladas con las 'banderas negras' la playa de As Catedrais (Lugo) por la "degradación" que sufre ante el impacto de miles de visitantes, sin que se haya cumplido el plan de conservación y sin que se adopten medidas de conservación, según ha explicado Xaquín Pastoriza; y la ampliación del puerto de Baiona (Pontevedra), también por el impacto en el ecosistema y realizada frente a la oposición de colectivos vecinales y ambientales, entre ellos la Plataforma Salvemos Santa Marta.

También tienen 'bandera negra' la Mina de Monte Neme, entre Malpica y Carballo (A Coruña), que a principios de año sufrió una rotura de una balsa de residuos mineros, que "afectó a regatos y cursos fluviales" en toda la zona de la Costa da Morte.

La Illa Pancha, en la ría de Ribadeo (Lugo) también sale en el informe de este año, por la "dejación" de las administraciones ante la degradación del espacio natural y la "privatización" de una zona que debe ser pública, con la construcción de un hotel.

Igualmente, obtiene 'bandera negra' el Ayuntamiento de Ferrol, por la "mala gestión" del saneamiento en Cabo Prioriño y la permisividad ante los vertidos a la ría; así como el Ayuntamiento de Vigo, por las "agresiones urbanísticas" en la zona de Cabo Estai.