'As que limpan' y 'Ás oito da tarde, cando morren as nais' lideran los XXVII Premios María Casares con 9 nominaciones

La gala se celebra el próxima 30 de marzo en A Coruña y en ella competirán 15 espectáculos

'As que limpan' y 'Ás oito da tarde, cando morren as nais' son las obras con mayor número de nominaciones, nueve cada una, en la XXVII edición de los Premios de Teatro María Casares, en la que un total de 15 espectáculos competirán por hacerse con alguno de los 16 galardones que se entregarán en la gala del próximo 30 de marzo.

Así, son tres las obras nominadas en la categoría de Mejor espectáculo: 'As que limpan', de A Panadaría; 'O Deus do pop', de Diego Anido; y 'O Porco de pé', de Producións Teatrais Excéntricas.

Según se ha dado a conocer este miércoles en Santiago, durante el acto de la Festa de Finalistas, conducido por la actriz Arantxa Treus, son 14 las compañías que optan a algún premio en esta nueva entrega de galardones.

Este evento, que tendrá lugar en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña, están organizados por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG). Así, cuentan habitualmente con el apoyo y el patrocinio de instituciones como la Xunta, la Diputación de A Coruña, el Concello de A Coruña, el Padroado de Cultura do Concello de Narón, la Fundación AISGE o Gadis.

CATEGORÍAS DE ACTRICES Y ACTORES

De este modo, las nominadas a Mejor Actriz Protagonista son Belén Constenla por 'Smoke on the water' (Ibuprofeno Teatro), Melania Cruz por 'Continente María' (Ainé Producións e A Quinta do Cuadrante), Noelia Castro por 'As que limpan' y Patricia Vázquez por 'O Porco de pé'.

En la categoría a Mejor Actor Protagonista son finalistas Anxo Outumuro por su trabajo en 'Ragazzo' (Barrosanta), Diego Anido por 'O Deus do pop', Josito Porto por 'Smoke on the water' e Víctor Mosqueira de 'O Porco de pé'.

A Mejor Actriz de Reparto han sido nominadas Ailén Kendelman y Areta Bolado por su interpretación en 'As que limpan', Camila Bossa por 'Ás oito da tarde, cando morren as nais', así como María Roja por 'A Peste' (Centro Dramático Galego).

Así, en la categoría de Mejor Actor de Reparto los cuatro elegidos han sido Adrián Ríos ('Smoke on the water'), Evaristo Calvo ('O Porco de pé'), Toni Salgado e Xosé Manuel Esperante ('Ás oito da tarde, cando morren as nais').

MEJOR DIRECCIÓN

'As que limpan' compite también en Mejor Dirección por el trabajo de Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman. Marta Pazos ('Ás oito da tarde, cando morren as nais') y Tito Asorey ('Continente María'), son las otras dos finalistas de esta categoría.

En esta línea, las dos producciones con más nominaciones están entre las elegidas a Mejor Dirección en movimiento por la labor de Clara Ferrão ('As que limpan') e Rut Balbís ('Ás oito da tarde, cando morren as nais'). También compiten Guillermo Weickret e Diego Anido por 'O Deus do pop'.

PREMIOS PARA LOS TEXTOS

De nuevo, las favoritas se imponen en la categoría a Mejor Texto Original con Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman por 'As que limpan' y Avelina Pérez por' Ás oito da tarde, cando morren as nais'. Marianella Morena y Tito Asorey también están nominados por su trabajo en 'Continente María'.

Por su parte, en Mejor Traducción los finalistas son Cándido Pazó ('A Peste'), Quico Cadaval y Pepe Sendón (O porco de pé'), así como Lali Álvarez, Xavier Castiñeira y Anxo Outumuro ('Ragazzo').

NOMINACIONES PARA LOS ESPACIOS

El Centro Dramático Galego cuenta con dos espectáculos nominados a Mejor Espacio Escénico, concretamente, por el trabajo de Blanca Añón y Dani Trillo, en 'Ás oito da tarde, cando morren as nais y 'A Peste', respectivamente. El tercer finalista es Pablo Giráldez por 'Smoke on the water'.

Además, se hará con el galardón a Mejor Espacio Sonoro Ailén Kendelman ('As que limpan'), Mon Orencio ('Smoke on the water') o Vadim Yukhnevich ('Continente María').

ILUMINACIÓN, MAQUILLAJE Y VESTUARIOS

De esta forma, son finalistas en la categoría a Mejor Maquillaje Baia Fernández ('Smoke on the water'), Diego Valeiras ('Papagena' de ButacaZero) y Esther Quintas ('As que limpan'). Mientras, el premio a Mejor Vestuario recaerá sobre Carlos Alonso ('O Porco de pé'), Martina Cambeiro ('A Peste') o Pier Paolo Álvaro ('Ás oito da tarde, cando morren as nais').

Asimismo, compiten por Mejor Iluminación Laura Iturralde ('Continente María'), Nuno Meira ('Ás oito da tarde, cando morren as nais') y Montse Piñeiro, Raquel Hernández y Pedro Fresneda '(O Deus do pop').

ESPECTÁCULO INFANTIL Y DE MONICREQUES

'A nena que vivía nunha caixa de mistos', 'Ninja' y 'Wombo Combo' de Caramuxo Teatro, Teatro Ghazafelhos y Galeatro, respectivamente, son las tres representaciones finalista de la categoría de Mejor espectáculo infantil.

Mientras, al Mejor Espectáculo de monicreques, objetos y figuras animadas están nominadas 'A Barca Do Inferno', de la compañía Nauta Teatro; 'Raio the Loubican', de mircromina; e 'Xela contra o Dragón Tragaverbas' de Títeres Cachirulo.