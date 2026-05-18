Las asambleas de UGT y CC.OO. avalan el preacuerdo de convenio del metal de Pontevedr y CIG mantiene el paro para martes

VIGO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas de delegados y afiliados de UGT y CC.OO. han avalado este lunes el preacuerdo de convenio del metal de Pontevedra alcanzado el pasado viernes con las patronales del sector, mientras que la CIG no firmó dicho pacto y mantiene la huelga convocada para este martes, aunque suspende por el momento los paros previstos para miércoles y jueves.

Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, las asambleas de UGT y CC.OO., celebradas desde las 18.00 horas, han votado 'Sí' al acuerdo de convenio del metal de Pontevedra, tras meses de negociaciones y hasta tres jornadas de huelga para alcanzar ese pacto.

De esta manera, ambos sindicatos han desconvocado los tres días de paros previstos para esta semana en el marco del conflicto.

Por su parte, la CIG también ha llevado a cabo este lunes asambleas de trabajadores en Vigo y en Pontevedra a partir de las 18.00 horas. En ellas, se ha decidido mantener la huelga convocada para este martes, aunque se han suspendido por ahora los paros del miércoles y del jueves.

Por ello, se realizará una manifestación a partir de las 10.00 horas en la ciudad olívica, que partirá desde el astillero Armón, en Beiramar, y terminará en la Delegación de la Xunta.

La CIG espera que esta jornada de protesta sirva para expresar con "claridad y contundencia" el rechazo a un preacuerdo que "no responde a las necesidades reales del personal del sector".

PREACUERDO

Según han trasladado fuentes sindicales y de la patronal, el preacuerdo, para un convenio a 4 años, recoge un incremento salarial del 15% (5% en 2026, 4% en 2027, 3% en 2028 y 3% en 2029, con una cláusula de garantía vinculada al IPC, con un tope del 2,5% en 2027, 2028 y 2029.

También se establece la diferenciación salarial entre oficial de 1ª y de 2ª, otorgando al primero un incremento del 0,5% en 2028 y otro 0,5% en 2029.

Por otra parte, incluye mejoras como el abono de uno de los conceptos de trabajos especiales (Tóxico, penoso o peligroso) en los astilleros, varaderos y centros de reparación naval, la implantación de jornada intensiva al menos en el mes de julio en estos mismos centros de trabajo y un día más de vacaciones (24), que saldría del ajuste de jornada. La jornada anual se reducirá a 1.752 horas en 2027 (8 horas menos).

La CIG, por su parte, denunció que este preacuerdo "traiciona" lo que los trabajadores han estado defendiendo en las tres jornadas de huelga de mayo. "Después de una movilización histórica, el acuerdo no está a la altura", lamentó, recordando que "el Metal habló en la calle".