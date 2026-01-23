Ascienden a 8 los detenidos, 3 gallegos, en el golpe contra el grupo albanés que recibió 200 kilos de cocaína en Vigo

1045102.1.260.149.20260123133644 Droga intervenida en la Operación Monterrey, de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, que permitió desarticular un grupo criminal que introdujo 200 kilos de cocaína por el puerto de Vigo. En total, hubo 8 detenido, 3 de ellos gallegos. - POLICÍA NACIONAL

VIGO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El operativo de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera que permitió desarticular el pasado 12 de enero a un grupo albanés que introdujo 200 kilos de cocaína por el puerto de Vigo se ha saldado finalmente con 8 detenidos: tres ciudadanos de origen albanés, tres gallegos, un francés y un ciudadano de letonia, que era el cabecilla de la organización y que estaba en busca y captura por su vinculación con el narcotráfico.

Según han explicado en rueda de prensa los responsables de la bautizada como 'Operación Monterrey', este golpe policial ha permitido desarticular la organización tras una investigación "muy compleja", llevada a cabo durante 17 meses por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Así lo ha explicado el jefe del GRECO Galicia, Emilio Rodríguez, que ha señalado que la Policía tenía el foco puesto en varios gallegos y que, a través de ellos, llegaron al resto de la organización. Se trata de viejos conocidos de los investigadores que contactaron con el grupo albanés, al que ofrecieron "su capacidad de acción".

Las pesquisas permitieron descubrir el envío de esa partida de droga por vía marítima, oculta en un contenedor mediante el método de 'gancho ciego', y que transportaba cáscara de fruta desde Ecuador a Vigo. Los miembros de la organización se desplazaron a la ciudad olívica, donde se alojaban en hoteles y en un piso, y recepcionaron la droga.

La intervención policial permitió su detención el pasado 12 de enero: tres de ellos en un restaurante de Vigo y otros dos en el piso alquilado. En el registro de ese piso se encontraron los 200 kilos de cocaína, en paquetes de un kilo aproximadamente, con el logo 'Kia'. Además de los cinco extranjeros detenidos, que ingresaron en prisión provisional por orden del juzgado (antiguo juzgado de instrucción 8, ahora plaza de refuerzo), fueron detenidos una semana después tres gallegos de A Coruña, Lugo y la zona de Arousa.

CABECILLA EN BUSCA Y CAPTURA

Entre los detenidos está un ciudadano letón, Aleksei Pustovarov, lugarteniente del conocido narcotraficante Brian Colin Charrington (fallecido en julio pasado), que ejercía la función de cabecilla de la organización y que se encontraba en busca y captura.

Con esta operación se da por desarticulado este grupo, una "organización muy estructurada y profesional", que controlaba no solo la producción en origen de la droga, sino también el transporte y posterior distribución (para lo que contaban con el apoyo de los investigados gallegos). Además, ha explicado Emilio Rodríguez, éste era el primer narcotransporte que realizaba esta organización en concreto.

Además de los 200 kilos de cocaína, y de los arrestos, la Policía se ha incautado de más de 20.000 euros, documentación y teléfonos. De hecho, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, según ha apuntado el jefe de Udyco Vigo, Iago García.

COORDINACIÓN POLICIAL

El jefe de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera en Vigo, Julio Martínez Anta, ha destacado que la clave del éxito de esta operación ha sido la "coordinación policial" entre GRECO, Udyco y la Policía Judicial del SVA. "Estamos preparados", ha puesto en valor, para añadir que los investigadores tienen capacidad para evitar que las grandes organizaciones se salgan con la suya e introduzcan sustancias estupefacientes por los puertos.

Al respecto, ha querido enviar un "mensaje claro" a los delincuentes: "El Puerto de Vigo es un puerto seguro, está totalmente controlado, tanto por autoridades policiales como por el servicio de Vigilancia Aduanera, y a las pruebas me remito".

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha felicitado a las fuerzas policiales y al SVA por esta operación, y ha destacado su "capacidad para estar en toda la cadena" del narcotráfico, "desde los grandes alijos, hasta el último menudeo en el último narcopiso". De hecho, ha añadido, en el último año se han desmantelado en Vigo 25 'narcopisos'.

Losada también ha pedido a los "agentes políticos, sociales, etc,", que "dejen trabajar a la Policía en la lucha contra el narcotráfico", porque "ellos son los que saben, los que tienen los medios.

Finalmente, ha subrayado que la lucha contra el narcotráfico "no es una cuestión exclusivamente de la Policía", que acaba su trabajo "cuando pone a disposición judicial a los presuntos delincuentes". "Hay otras instancias que están implicadas en esta lucha y entre todos tenemos que ser capaces de responder adecuadamente a las demandas de los ciudadanos", ha sentenciado.