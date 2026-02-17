Asime valora el buen momento del naval, con margen "para seguir creciendo", pero advierte de la escasez de personal

Enrique Mallón y Rebeca Gil en la presentación del III Congreso Internacional Maritime Trends Summit. - ASIME

VIGO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Asime, Enrique Mallón, ha valorado este martes el "buen momento" de la industria naval en Galicia, que tiene margen "para seguir creciendo", pero ha advertido de la escasez de personal cualificado.

Así lo ha trasladado, con motivo de la presentación del II Congreso Internacional Maritime Trends Summit, y ha señalado que el naval gallego tiene una capacidad productiva ocupada de un 80% de media.

Mallón ha puesto el foco en nichos estratégicos, en los que Galicia mantiene un liderazgo, como la construcción de buques oceanográficos, pesqueros, auxiliares y offshore. A esta actividad se suma el vector de seguridad y defensa, con la construcción de las fragatas F-110 en Ferrol y otras embarcaciones, como patrulleras para las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales.

Mallón también se ha referido al marcado carácter internacional de este sector, y ha apuntado que, en la última década, alrededor del 90% de los buques construidos en Galicia se destinaron a la exportación, consolidando su presencia en mercados estratégicos de Europa, América y Asia.

En cuanto a la cartera de pedidos, ha explicado, Galicia continúa desempeñando un papel determinante dentro del conjunto naval español. El 2025 cerró con 34 pedidos en cartera, 6 de ellos relativos a las fragatas F-110 y el buque de apoyo para la Marina Española, mientras que los astilleros privados acumularon un total de 28 buques contratados por valor de 1.600 millones de euros. Galicia concentra así el 41% de la cartera de pedidos a nivel nacional y el 33% de los nuevos contratos.

Con todo, el secretario general de Asime ha incidido en uno de los retos que afronta esta industria, que es la escasez de trabajadores. Al respecto, ha asegurado que los nuevos pedidos, especialmente los asociados a las fragatas, "requerirán prácticamente duplicar trabajadores de Navantia y auxiliares, por lo que serán necesarias más de 4.000 personas adicionales en la industria naval en el corto-medio plazo".

Según ha explicado, para paliar esta escasez, ya se está recurriendo a trabajadores extranjeros, especialmente procedentes de países de habla hispana. Actualmente hay ya unos 800 empleos cubiertos en estos momentos por trabajadores no comunitarios, "pero no es suficiente para que astilleros y auxiliares puedan asumir nuevos contratos", ha advertido.

CONGRESO INTERNACIONAL MARITIME TRENDS SUMMIT

El III Congreso Internacional Maritime Trends Summit se celebrará los próximos 24 y 25 de febrero en Vigo y se consolida, según ha recalcado Mallón, "como evento de referencia en el sector". "Es un congreso singular, que se diferencia de otros eventos por estar muy orientado a la generación de negocio", ha explicado.

Así, se espera la participación de más de 200 expertos nacionales e internacionales, entre los que estarán astilleros, empresas armadoras, ingenierías e industria auxiliar, organismos públicos de seguridad y defensa, la Armada, autoridades institucionales y todos actores de la cadena de valor.

El día 24 de febrero habrá visitas empresariales a las instalaciones del Astillero Metalships y se celebrará un 'cóctel networking'. El día 25 de febrero la actividad del congreso se traslada al Auditorio Mar de Vigo, donde tendrán lugar las ponencias del congreso de 09:00 a 14:30 horas.

La coordinadora técnica del Congreso, Rebeca Gil, ha explicado que se reunirán "los principales actores de la industria a nivel internacional, para examinar, entre otros temas, la realidad actual de astilleros en construcción y reparación naval, nuevas áreas de negocio y diversificación, tendencias de armadores, o perspectivas y retos en seguridad y defensa".

El congreso se organizará en distintos paneles entre los que cabe destacar la industria de seguridad y defensa, con intervención de La Armada Española, Sasemar, Navantia y Detegasa; o construcción y reparación naval, donde se hablará sobre capacidades y sobre la importancia de la cadena de valor con expertos de astilleros de referencia como Grupo Armón, Metalships, Nodosa Shipyard, el canario Zamakona Yards, el holandés Damen Shipyards o el portugués West Sea Viana.

En lo referente a los armadores, intervendrán empresas como Eimskip Group o Höeg Autoliners, que aportarán su visión sobre las tendencias y oportunidades para la industria en el panorama actual. También se abordarán vías de negocio y diversificación, con Navantia Seanergies en lo relativo a eólica marina, Suardíaz Group en logística, Ghenova en ingeniería y Freire Shipyard del vector de yates y oceanográficos.