Asociaciones vecinales de Vigo convocan una protesta para acabar con los peajes de la AP-9: "Llevamos 40 años pagando"

VIGO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociacións Veciñais de Vigo Eduardo Chao (Favec) ha convocado una manifestación el próximo 20 de febrero para exigir la liberación completa de la autopista AP-9: "Llevamos más de 40 años pagando".

En un comunicado, la Favec ha tachado de "discriminatorios" los peajes de dicha carretera, "clave" para conectar las distintas regiones de Galicia. A su juicio, su liberalización podría mejorar la conectividad y la competitividad de la Comunidad.

"Llevamos más de 40 años pagando mientras otras son gratuitas como la AP-7, creando así una injusticia territorial", han criticado desde la asociación, insistiendo en que su liberalización también facilitaría el tráfico de mercancías, "impulsando que las empresas no marchen a otros territorios".

Por estas y otras reivindicaciones, la Favec ha convocado una manifestación el 20 de febrero que partirá desde la Plaza de España para acabar con los "agravios" del Ministerio de Transportes.