La Audiencia de A Coruña celebra este lunes cinco juicios con un mismo acusado por robos en Ferrol

A CORUÑA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el lunes cinco juicios contra la misma persona, acusado de robo con fuerza y en causas procedentes del Tribunal de Instancia de Ferrol.

La primera vista está fijada a las 09.45 horas y a continuación las siguientes hasta la última con horario a las 12.30 horas, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Los hechos por los que se juzgará se produjeron en distintas ocasiones entre los años 2023 y 2025, con acceso, en una ocasión, a una iglesia en la que robó distintos objetos valorados en algunos casos en más de 24.000 euros.

En otra accedió a un polideportivo de Ferrol, donde sustrajo lo que había en una máquina expendedora de bebidas. Ya en 2025 cometió otro robo en una guardería, a lo que sumaron otros como en un taller.

Por estos hechos, se le acusa de delitos de robo con fuerza, en algún caso intentado al ser localizado por agentes de la Policía, por lo que se piden penas de algo más de un año de cárcel y de hasta seis en otro.