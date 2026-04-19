La Audiencia de A Coruña juzga a cuatro personas por robo con violencia en una joyería de Boiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, celebra los días 23 y 24 un juicio por robo con violencia en una joyería de Boiro, hechos por los que se juzga a cuatro personas.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público señala que acordaron atracar dicho establecimiento para lo que se desplazaron en la tarde del 2 de marzo de 2023 hasta este municipio desde Ribeira, alquilando para ello un coche.

Ya en las inmediaciones de la joyería se dividieron en dos grupos, con dos personas ejerciendo labores de vigilancia y otras dos accediendo al interior. En la joyería, fingieron tener interés por una pulsera y una alianza de oro, solicitando después que les enseñaran más joyas.

Después de que se fuese otra clienta, ya pasados los 15 minutos de retardo de apertura de la caja fuerte, y cuando la persona que les atendió les dio la espalda para abrir la caja fuerte, uno de ellos le inmovilizó los brazos desde atrás y le tapó la boca con cinta de embalaje, además de sujetarle brazos y piernas con unas bridas. Luego la dejaron en el suelo boca abajo.

Finalmente, accedieron a las joyas de la caja fuerte y se hicieron con varios estuches, por valor de unos 60.000 euros, siendo en ese momento cuando regresó la misma clienta, al sospechar de la actitud de la pareja, encontrando la puerta cerrada.

Luego vio como ambos acusados abandonaron apresuradamente el lugar con los estuches en su poder, hallando a la dueña en el suelo, maniatada y amordazada y con dificultades para respirar al tener la cara cubierta con cinta de embalaje.

El Ministerio Público califica los hechos de delito de robo con violencia e intimidación y otro de detención ilegal, así como un tercer delito leve de lesiones, con penas que van entre los cinco años de prisión por el primero y que pide para las cuatro personas procesadas; los cuatro años y nueve meses de cárcel por el segundo delito, que solicita para dos acusados, y el pago de una multa para estas mismas personas por el tercero.