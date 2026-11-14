La Audiencia de A Coruña juzga a un hombre por maltratar a su pareja e intentar agredirla sexualmente

A CORUÑA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el lunes, día 16, un juicio contra un hombre acusado de intento de agresión sexual a su pareja, además de otros delitos como maltrato, lesiones y vejaciones.

En su escrito, en relación a una causa procedente de un Tribunal de Instancia de Betanzos, Fiscalía sostiene que el procesado, que convivía con la víctima, y los dos hijos de ambos, insultaba y menospreciaba a su pareja en el período en el que duró la relación, entre los años 2007 y 2023, además de agredirla.

También señala que en los primeros meses del año 2020 y antes de la pandemia, en el curso de una discusión y guiado por el propósito de menoscabar su integridad física, la agredió cuando ambos se encontraban en el interior del domicilio familiar, agarrándola del cuello contra un armario del inmueble.

Posteriormente, en julio del año 2022, la agredió propinándole una bofetada mientras que en marzo de 2023 la agarró por el cuello cuando ambos se encontraban en la habitación de un hotel de la localidad de Lugo, sin que la mujer fuese en ninguno de estos episodios a un centro médico.

En julio de ese año el hombre mantuvo una discusión con su pareja, la agarró por el cuello e intentó, señala el Ministerio Público, agredirla sexualmente, hechos por los que la mujer requirió atención médica.

Fiscalía le considera autor de los delitos de violencia habitual sobre la mujer, vejaciones injustas y maltrato y agresión sexual en grado de tentativa, además de lesiones leves, por los que solicita penas que suman 17 años y nueve meses de cárcel.