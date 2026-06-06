La Audiencia de A Coruña juzga a tres personas y tres empresas por defraudar más de 439.000 euros a la Seguridad Social

A CORUÑA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo lunes el juicio contra tres personas y tres sociedades mercantiles acusadas defraudar más de 439.000 euros en el pago de cuotas a la Seguridad Social.

El Ministerio Público ha indicado que los tres acusados, de común acuerdo con reparto de tareas y funciones, constituyeron sucesivamente tres empresas dedicadas a la hostelería con el objetivo de eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social.

Las mercantiles conformaban un grupo de empresas que operaba bajo una marca común, rigiéndose por el principio de caja única. La Fiscalía afirma que los empleados tenían descontadas de sus nóminas las cantidades correspondientes a las cotizaciones sociales, pero que estas no eran posteriormente ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Así entre 2014 y 2017, la cuota defraudada ascendió a 91.424,86 euros, mientras que la deuda total generada alcanzó los 128.968,97 euros. Entre 2018 y 2020, la cuota, sin recargos ni intereses, se elevó a 347.713,53 euros y la deuda total a 460.499,59 euros.

Las empresas no presentaron cuentas anuales durante los años en los que comenzaron a generar deuda y, pese a la solvencia económica de dos de las sociedades, no regularizaron la situación ni promovieron su disolución o concurso de acreedores.

Por todo ello, el Ministerio Público pide para cada uno de los tres acusados cuatro años de prisión y una multa de 460.000 euros por uno delito contra la Seguridad Social, así como cinco años y seis meses de cárcel y una multa de 1,4 millones de euros por el delito agravado.

Asimismo, reclama para cada una de las tres sociedades una multa de 180.000 euros por el primer delito y otra de un millón de euros por el delito agravado, además de la prohibición de obtener subvenciones o ayudas públicas y de contratar con las administraciones públicas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que todos los acusados indemnicen a la Tesorería General de la Seguridad Social con 439.138,39 euros por las cuotas defraudadas, cantidad a la que se sumarían los recargos e intereses que se determinen en ejecución de sentencia.

A mayores, dos de los acusados deberán indemnizar a la Seguridad Social con más de 21.300 euros y 33,58 euros, respectivamente, por la deuda personal que le corresponde.