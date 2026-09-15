La Audiencia de Ourense confirma la pena del acusado de amenazar con azadón a un vecino octogenario en Rairiz (Ourense)

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OURENSE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado la pena de 10 meses de prisión, así como la prohibición de acudir y residir en Celme, en el municipio ourensano de Rairiz de Veiga, durante tres años al acusado de amenazar con un azadón a un vecino octogenario de la localidad.

El Tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por la representación procesal del condenado al considerar que "no es de recibo" calificar los hechos como un "conflicto vecinal", y subrayando que el relato de la víctima es "verosímil, marcado por la coherencia interna, lógico, con riqueza descriptiva de detalles y persistente".

En concreto, la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense condenó en mayo al inculpado a 10 meses de cárcel, así como a la prohibición de acudir y residir en Celme y de aproximarse a menos de 400 metros y comunicarse con el perjudicado durante tres años por un delito de amenazas, y al pago de una multa de 180 euros por un delito leve de daños.

Los hechos se remotan a julio de 2025, cuando el acusado, sobre las 20.00 horas, acudió portando un azadón en la mano a la inmediaciones de la casa de su vecino y, "con ánimo de atemorizarlo", alzó dicho instrumento diciéndole que "lo iba a matar" e intentando alcanzarlo con él.

Así, cuando el perjudicado consiguió introducirse dentro de su domicilio, el condenado comenzó a golpear la puerta metálica de la vivienda con el azadón, causando desperfectos por importe inferior a 400 euros, mientras manifestaba que "iba a llevar a cabo su deseo de matarlo".