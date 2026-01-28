El audiovisual gallego contará con una inversión de 3,5 millones de la Xunta para producir y coproducir proyectos

Asientos de cine - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) su convocatoria anual de subvenciones para la producción y coproducción de proyectos audiovisuales gallegos, que en este 2026 aumenta su dotación hasta los 3,5 millones de euros, "un 16,6% más que en el año anterior", según ha destacado la Xunta.

En una nota de prensa, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ha defendido que continúa reforzando su inversión en esta línea de ayudas para la producción gallega de películas y series, a través de la que se cofinanciaron títulos como 'Sirât', finalista de los premios Oscar; 'Decorado'; 'Onte á noite conquistei Tebas'; 'San Simón' o 'Leo&Lou'.

Como en años anteriores, las destinatarias de esta convocatoria son las productoras independientes del sector audiovisual gallego para llevar a cabo cinco categorías de proyectos subvencionables. En concreto, largometrajes cinematográficos de ficción y/o animación, de tipo documental, largas en coproducción internacional con participación minoritaria española, cortometrajes o series para ser emitidas por televisión o plataformas bajo demanda.

Así, las productoras interesadas tendrán de plazo desde este jueves y hasta el 2 de marzo para presentar sus proyectos a esta convocatoria, que será resuelta en régimen de concurrencia competitiva.

El baremo de puntuación de las propuestas dará prioridad al uso del gallego, a la participación de mujeres en todos los ámbitos y al empleo de profesionales, recursos y servicios de empresas gallegas.

Con todo, el sector audiovisual gallego está preparando 26 nuevos títulos subvencionados a través de esta misma línea en 2025, de ellos, 10 corresponden a la modalidad para largometrajes cinematográficos, dos a la de largas en coproducción internacional minoritaria, 12 a la de cortometrajes y dos a la de series de televisión o plataformas de vídeo bajo demanda.