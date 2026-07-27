Augas de Galicia controlará la calidad de las aguas subterráneas cada dos meses hasta 2030

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha renovado este lunes el convenio de colaboración entre Augas de Galicia y el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia al que destinará 1,24 millones de euros hasta el año 2030 y que incorpora controles de calidad de las aguas subterráneas cada dos meses.

El objetivo de esta adenda, ha asegurado el Gobierno gallego, es asegurar la calidad y la sostenibilidad de este recurso hídrico a largo plazo, así como proteger la salud pública y el medio ambiente.

En una nota de prensa, la Xunta ha detallado que el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG) se encargará de la toma de muestras, de su transporte y de su custodia hasta sus instalaciones en A Coruña y Pontevedra, donde se llevarán a cabo los análisis pertinentes.

A continuación, los resultados se entregarán periódicamente en un formato compatible con las bases de datos de Augas de Galicia para facilitar la gestión de la información y la toma de decisiones relacionadas con la vigilancia de las aguas subterráneas.

La programación prevé realizar muestreos cada dos meses en los 76 puntos que conforman la red de control de aguas subterráneas y que se distribuyen en 33 piezómetros, 22 manantiales, 10 fuentes y 11 pozos.

En esas muestras se realizan análisis de los nutrientes y contaminantes, a través de medidas de parámetros físicos y químicos in situ, así como de metales, contaminantes orgánicos. Además, existe un programa específico de vigilancia de plaguicidas.

CONTROL PERIÓDICO

Tal y como ha destacado la Xunta, estos estudios responden a una de las obligaciones que, según establece la directiva marco del agua y las normativa estatales, le corresponden a Augas de Galicia como organismo de cuenca autonómico, que es analizar de forma periódica el estado de las masas de agua de la demarcación Galicia-Costa.

Además, el Laboratorio también se encarga de la toma de muestras de las redes de control de la calidad de las aguas naturales superficiales continentales, costeras y de transición; de análisis microbiológicas; de la identificación de distintos organismos biológicos y de las analíticas de nutrientes, que son parámetros "muy útiles" para conocer el estado ecológico en todas las masas de agua de competencia gallega.

Asimismo, junto con los técnicos de Augas, también toman muestras y hacen análisis de cianobacterias en los embalses destinados a consumo de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa; realizan diagnósticos de la recuperación ecológica de un curso de agua tras un vertido; y colaboran en el registro de especies invasoras y amenazadas, con el apoyo y la colaboración de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.