Aumentan las muertes en accidentes laborales en Galicia hasta agosto, con 43 fallecidos, mientras bajan en España

Archivo - Instalaciones de Astilleros San Andrés en Teis, a 14 de marzo de 2024, en Vigo, Pontevedra, Galicia, (España). Trabajadores del sector metalúrgico se han concentrado a las puertas de los distintos astilleros de la ciudad de Vigo en señal de cond - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 trabajadores fallecieron en accidente laboral en Galicia entre enero y agosto de 2025, lo que supone cuatro muertes más que en los ochos primeros meses de 2024 (39), según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo.

Este incremento en Galicia contrasta con la bajada de nueve muertes en España, en donde hubo 489 accidentes mortales laborales en el mismo periodo (498 hace un año).

Del total de 43 muertes en la comunidad gallega, ocho de ellas se produjeron en itínere. Por provincias, los fallecimientos tuvieron lugar en: A Coruña (20), Pontevedra (12), Lugo (8) y Ourense (3).

Galicia registró un total del 19.462 siniestros laborales con baja hasta agosto, 684 más que en el mismo periodo del año anterior (+3,6%). Entre ellos, 19.119 fueron leves y 300 fueron graves (2,3%).