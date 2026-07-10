El autor de la agresión del paseo del Sarela fue detenido dos días después por otro altercado en la Catedral

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El autor de una agresión a un varón en el paseo del río Sarela fue detenido por agentes de la Policía Nacional dos días después de estos hechos por otro altercado ocurrido cerca de la Catedral de Santiago. Entonces, el detenido se encontraba semidesnudo, enseñando sus partes íntimas a los viandantes, e intentó agredir y amenazó de muerte a los agentes.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado emitido este viernes, la detención se produjo en la tarde del 7 de julio cuando un equipo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) fue requerido por unos ciudadanos en las calles cercanas a la catedral.

Los ciudadanos alertaron de que un hombre estaba semidesnudo, enseñaba sus partes íntimas a los viandantes e insultaba a los viandantes, entre los que se encontraban menores de edad. Cuando los agentes llegaron al punto, el hombre intentó agredirlos y los amenazó de muerte.

El varón fue detenido por atentado y resistencia a agentes de la autoridad y, ante su agresividad, tuvo que ser reducido por varios policías.

Asimismo, el hombre estaba siendo investigado por la Brigada de Policía Judicial por agredir --en diversas partes del cuerpo y en la cabeza-- con una piedra a otro varón que paseaba a su perro, en el entorno del río Sarela. Estos hechos ocurrieron el pasado domingo.

Actualmente, el individuo se encuentra en prisión. El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago decretó el miércoles su ingreso en ella acusado de un supuesto delito de lesiones agravadas por uso de un instrumento peligroso y de atentado.