El autor confeso del atropello de un anciano en Abadín declarará el lunes, mientras continúa la búsqueda del cuerpo

LUGO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y especialistas de distintas materias continúan buscando restos del cadáver de Enrique Bolívar, el anciano de Abadín que desapareció de su casa hace dos años y cuyo atropello mortal confesó este miércoles un vecino de la localidad que actualmente está en prisión por otros delitos.

Los agentes continúan peinando la zona, en la que han aparecido numerosos restos óseos, algunos identificados como de animales y desechados, pero también otros de procedencia indeterminada que están siendo analizados para determinar su procedencia.

"Es probable que hasta la semana que viene no tengamos confirmación sobre si estos restos son humanos, porque los análisis llevan un tiempo", ha adelantado la abogada de la familia, Paula Salvador, quien también ha alabado la labor que están realizando los investigadores.

"La investigación es muy exhaustiva, pero a simple vista es imposible determinar la procedencia de muchos de los hallazgos, a lo que se suma la cantidad de maleza que hay en el lugar", ha explicado.

Tras la reconstrucción de los hechos que tuvo lugar este miércoles, un vecino confesó haber atropellado de forma accidental a Enrique Bolívar cuando este volvía a su casa.

El hombre, que era vecino de la víctima, con la que mantenía buena relación, reconoció que se asustó y subió el cadáver del hombre a su coche para abandonarlo en un pinar cercano, lugar al que condujo a los agentes, pero donde no se encontró ningún rastro humano todavía. Tiempo después apareció quemado su coche en Ribadeo.

Fue durante la tarde cuando, tras un cambio de actitud por su parte, reconoció ante la jueza ser el autor del atropello mortal y llevó a los agentes hasta la finca donde supuestamente abandonó el cuerpo sin enterrar.

PETICIÓN DE PRISIÓN PROVISIONAL

La abogada de la familia espera contar con una orden de prisión provisional el próximo lunes, cuando está previsto que declare el investigado de nuevo ante la jueza de Mondoñedo que está llevando el caso.

El hombre, que cuenta con un historial por consumo de sustancias, está actualmente en prisión por un delito de robo, condena que está a punto de finalizar, razón por la que la familia espera tener el lunes la orden de prisión provisional e impedir de esta forma que abandone la cárcel, ya que consideran que hay "riesgo de fuga".