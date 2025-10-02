Auxilian en Vigo a un hombre que sufrió un paro cardíaco en las inmediaciones del acto del Día de la Policía Nacional

VIGO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios agentes de la Unidad de Intervención Policial han auxiliado en la mañana de este jueves a un ciudadano alemán, de 61 años de edad, que había sufrido un paro cardíaco en las inmediaciones de la calle García Barbón de Vigo, donde se estaba celebrando el acto principal del Día de la Policía Nacional.

Según recoge dicho cuerpo de seguridad en un comunicado, la rápida actuación de los funcionarios ha salvado la vida al varón. Fue una mujer la que alertó a los agentes de que había un hombre tirado en la calle.

Al comprobar que "apenas respiraba", comenzaron a realizarla las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se prolongaron durante más de 20 minutos hasta lograr estabilizarlo.

"Gracias a la colaboración de la Policía Local de Vigo, que facilitó a los agentes un desfibrilador autónomo, consiguieron salvarle la vida. Posteriormente, el ciudadano fue trasladado a un hospital de Vigo, donde permanece hospitalizado", ha añadido la Policía Nacional.

Con motivo de la celebración del Día de la Policía, que este año ha tenido lugar en la ciudad de Vigo, se ha desarrollado un desfile en el que han participado distintas unidades de la Policía Nacional.

El acto ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, así como por otras autoridades civiles y militares.