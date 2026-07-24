El Ayuntamiento de A Coruña, tras el fallo del TSXG sobre VTC: "Si algo demuestra es que siempre defendimos al taxi"

Archivo - Coches VTC de empresas como Cabify y Uber en el centro de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Coruña ha advertido de que las grandes compañías de VTC cuentan "con importantes gabinetes jurídicos que están judicializando en toda España los intentos regulatorios de los ayuntamientos", después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya anulado varios artículos de la ordenanza de movilidad sostenible coruñesa al entender que vulnera la libertad de empresa y "discriminan" a los VTC en favor del servicio de taxi.

"Si algo demuestra esta sentencia es que nosotros siempre defendimos al sector del taxi, y pone en evidencia a los que decían lo contrario porque estaban mintiendo", ha trasladado el Ayuntamiento de A Coruña a Europa Press tras conocerse el fallo del TSXG.

Asimismo, explica que "ahora toca estudiar" la sentencia con los servicios jurídicos para "ver qué posibilidades" tiene y "qué pasos" dar. El fallo no es firme, pues es recurrible ante el Tribunal Supremo.

"Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, como siempre dijimos, defendemos al sector del taxi y lo seguiremos haciendo, pero también advertimos desde el principio que las grandes compañías de VTC han llegado para quedarse, no en A Coruña, en todo el mundo", afirma.

El alto tribunal gallego sostiene que en esta ordenanza municipal se produce "una restricción de libertad de empresa" contra los VTC que ve "inadmisible dentro del ámbito de la UE".