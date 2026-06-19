El Ayuntamiento de Oleiros quemará a Trump y a Netayanhu en una falla la noche de San Juan

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - CONCELLO DE OLEIROS

A CORUÑA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oleiros ha anunciado que prepara una falla para la noche de San Juan en la que quemarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "responsables directos del genocidio en Gaza".

Será en la playa de Bastiagueiro a las 00.00 horas en la noche del 23 al 24 de junio, según ha trasladado el consistorio local en una nota de prensa.

Para el gobierno de la localidad coruñesa, ambos mandatarios son culpables de "miles de asesinatos por todo el mundo" y de conducir a la ciudadanía a "una grave crisis económica de dimensiones todavía impredecibles".

En la imagen difundida a los medios a modo de recreación de la falla, aparecen Trump y Netanyahu sobre un misil con las banderas de Estados Unidos y de Israel en el que se puede leer 'To the middle east'.