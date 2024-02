El Ayuntamiento de Ourense abre expedientes disciplinarios a 3 trabajadores por acceder sin permiso a otro expediente

OURENSE, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ourense ha informado de que el gobierno local abrirá expedientes disciplinarios a tres trabajadores municipales por acceder de forma indebida a un expediente no autorizado.

De ello ha informado el Consistorio en un comunicado, en el que explica que así se lo ha comunicado este jueves el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, a los tres empleados después de tener conocimiento de que, en la jornada del miércoles, accedieron y descargaron documentación de un expediente en tramitación.

El Consistorio, que no detalla de que expediente se trata, sí señala que es relativo a una denuncia por acoso laboral realizada por un trabajador frente a un jefe de servicio, que están sin resolver, y al que los trabajadores expedientados no tenían autorización a acceder.

El gobierno municipal ha destacado que toma medidas con la confianza de que de que sean disuasorias y contribuyan a erradicar este tipo de infracciones, ya que entiende que son una "práctica habitual" en el Ayuntamiento.

"En ocasiones, se da el caso de que funcionarios que no cumplen en tiempo con sus expediente, acceden en cambio a otros que no le competen, y para los que no están autorizados", ha indicado.

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO

Por otra parte, en otro comunicado, el Ayuntamiento de Ourense ha informado que la junta de gobierno local ha aprobado este jueves 22 acuerdos en su sesión ordinaria de la semana. Además de varias licencias de obras, se han abordado trámites necesarios para continuar con la tramitación del proyecto presentado por el Sergas para el Centro de Salud Nóvoa Santos.