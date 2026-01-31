El Ayuntamiento de Ourense aprueba en solitario un reparo para evitar perder casi 800.000 euros de fondos europeos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ourense ha aprobado, con los votos a favor de Democracia Ourensana (D.O) y la abstención del PP y PSOE, levantar un reparo de viceintervención para pagar una factura antes del 31 de enero y evitar perder cerca de 800.000 euros de fondos europeos destinados a obras con financiación afectada.

El Pleno, convocado este sábado de manera extraordinaria y urgente, contó con un único punto, el levantamiento de seis reparos de Intervención que afectan al pago de facturas vinculadas a fondos europeos Next Generation, que tendrían que haberse pagado antes del 30 de diciembre. La sesión contó con ausencias en el PP, PSOE y BNG.

Minutos antes de comenzar la votación, el concejal del BNG Xose Manuel Puga ha anunciado el voto en contra de la formación, justificándolo en que lo ocurrido es "el espejo absoluto de lo que es su gestión" y calificando la situación como "el caos más absoluto".

Por su parte, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, definió al Bloque como "escoria" y "la peor gentuza que existe en Galicia", provocando que los concejales del BNG abandonaran la sala antes de producirse la votación.

Según ha explicado el mandatario local, el Pleno se convocó para "intentar no perder una subvención" y defendió que "este es un tema que no tiene nada que ver con su gestión".

La concejala del grupo de Tamara Silva ha explicado que las facturas corresponden a actuaciones financiadas con fondos Next Generation, entre ellas la humanización de la Avenida de Portugal, mejoras en Alejandro Pedrosa, ascensores de la Avenida de Marín, el aparcamiento de Coto de Canedo y la campaña informativa ZBE, por un importe global de 800.000 euros.

Durante su intervención, ha defendido que las obras "se ejecutaron en plazo" y que la posible pérdida de fondos "no es automática, sino una mera hipótesis a futuro".

En este contexto, la concejala del PSOE, María Fernández, ha calificado la situación como una "irresponsabilidad política", afirmando que "no es culpa de un técnico municipal, es culpa de la gestión política del Gobierno" y reclamando que alguien "asuma la responsabilidad de perder subvenciones por millones de euros".

La edila popular Ana Méndez ha acusado al alcalde de "tener desmantelados todos los servicios del Ayuntamiento" y de llevarlo "sistemáticamente al límite de los plazos", para luego verse "obligados a convocar plenos urgentes para corregir expedientes". "El problema no es el control, ni la intervención ni la secretaría. El problema es la forma de gestionar. Asuma las culpas alcalde", ha insistido.

Ante esto, el alcalde ha defendido que le podrán "echar una bronca cuando se pierda algo", pero en este caso están "cumpliendo", y ha afirmado que la mayor parte de las obras, el 80%, las paga el Ayuntamiento de Ourense.

"Nunca en la historia de Ourense se hicieron, a nivel municipal, seis obras municipales de semejante calibre. Esto es gestionar", ha asegurado Jácome, quien ha cuestionado "¿A quién va a creer la gente, a ustedes o a sus ojos?".

Finalmente, la aprobación del pago ha salido adelante con los votos a favor de Democracia Ourensana y la abstención de populares y socialistas.