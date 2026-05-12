El Ayuntamiento de Sada reclama reactivar la comisión interadministrativa para definir la gestión del Pazo de Meirás

Archivo - Fachada del Pazo de Meirás, hasta ahora propiedad de la familia Franco, el día en el que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda para la devolución del Pazo interpuesta por el Estado, al que decla - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sada (A Coruña), Benito Portela, ha remitido un escrito a las distintas administraciones implicadas en el proceso de recuperación del Pazo de Meirás para solicitar la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de la Comisión de coordinación relativa a la gestión y usos de este bien de interés cultural (BIC) constituida en el año 2021.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Sada ha informado de que el escrito ha sido enviado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática; a la Xunta de Galicia, a la Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de A Coruña.

En esta comunicación, Benito Portela señala que "resulta imprescindible avanzar en la definición compartida del futuro del Pazo, de sus usos y de su modelo de gestión", defendiendo que este proceso debe asentarse "en los principios de memoria democrática, participación institucional y vinculación con el territorio".

El gobierno local ha considerado "especialmente relevante" que el propio Ejecutivo estatal indicase recientemente, en una respuesta parlamentaria al BNG el pasado 23 de abril, que sería precisamente esta comisión "la encargada de decidir sobre cuestiones relativas al destino definitivo del inmueble, su modelo de gestión o la posible cesión a la Xunta".

Así las cosas, el Ayuntamiento ve necesario proceder a la convocatoria, a la mayor brevedad posible, de la citada comisión de coordinación, con el objetivo de retomar los trabajos institucionales relativos al futuro del Pazo de Meirás y abordar, si así se considera oportuno, la actualización del protocolo o instrumento de colaboración existente para adaptarlo al nuevo escenario jurídico derivado de la firmeza de la sentencia sobre su titularidad, así como activar la comisión técnica de asesoramiento.

"Desde el Ayuntamiento de Sada entendemos que el futuro del Pazo de Meirás debe constituirse desde la cooperación institucional, la pluralidad y el consenso, evitando dinámicas ajenas al espíritu de colaboración interadministrativa que hizo posible la recuperación de este bien para el patrimonio público", señala.

Además, ve "fundamental" garantizar la presencia activa de las administraciones directamente implicadas, así como favorecer y activar instrumentos de participación y diálogo con la sociedad gallega y, muy en especial, con el movimiento memorialista y sus asociaciones y entidades representativas.

Por último, el Consistorio reitera su disposición a continuar trabajando de forma coordinada con el resto de instituciones para avanzar en un modelo de gestión que convierta definitivamente el Pazo de Meirás en un espacio al servicio de la memoria democrática, del interés público y de la ciudadanía.