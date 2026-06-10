El Ayuntamiento de Santiago comprará edificios en desuso para convertirlos en vivienda de alquiler asequible

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartin, y el concejal de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago destinará tres millones de euros para comprar edificios en desusos en la ciudad histórica con el objetivo de rehabilitarlos y dedicarlos a vivienda de alquiler a precio asequible.

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartin, y el concejal de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás.

Para llevar a cabo la iniciativa, el Ayuntamiento formulará una propuesta de colaboración al Consorcio de Santiago, con el que ya mantuvo conversaciones, para que se encargue de rehabilitar los edificios adquiridos.

"Lo que va a hacer el Ayuntamiento es adquirir los edificios y solicitar esa colaboración para que el Consorcio se encargue de rehabilitarlos, cumpliendo los objetivos que tienen ambas entidades", ha detallado la alcaldesa.

En este sentido, Sanmartín ha apuntado que "existe una concordancia" entre los objetivos que propone el consistorio y los del Consorcio y, además, ha ejemplificado que el Consorcio de Toledo puso en marcha "un programa similar" al planteado ahora por el gobierno local compostelano. "Entendemos que el Consorcio va a aceptar esa colaboración", ha esgrimido.

REQUISITOS DE LOS EDIFICIOS

Por su parte, Iago Lestegás ha señalado que "aprovechar mejor" lo que ya está construido es "una oportunidad" para facilitar el acceso a la vivienda.

En este contexto, ha puntualizado que en la ciudad histórica --que también acoge los barrios de San Pedro, San Roque, Basquiños, Sar, San Lourenzo y Pelamios-- hay "muchos edificios vacíos" que son un "signo de ineficiencia en el uso de la oferta residencial y, además, contribuyen a deteriorar los espacios urbanos".

La adquisición de los edificios se realizará a través de licitación pública. Deberán estar ubicados en el ámbito del Plan especial de protección y rehabilitación de la ciudad histórica, los inmuebles tendrán que estar catalogados por su valor arquitectónico, encontrarse en desuso, necesitar obras de rehabilitación y estar libres de cargas y gravámenes, entre otros requisitos que establecerá el pliego, que "está muy avanzado y casi finalizado".

PRESUPUESTO DE LA INICIATIVA

El presupuesto de esta iniciativa procede de los 5,1 millones de euros que el Ayuntamiento ingresó por la venta de tres parcelas municipales.

Lestegás ha explicado que la enajenación de esas parcelas fue acordada con el objetivo de movilizar suelo para vivienda protegida de nueva planta y obtener ingresos para crear otras viviendas protegidas en el centro de la ciudad mediante la rehabilitación.

Con esos ingresos, que forman parte del Patrimonio Municipal do Solo, el Ayuntamiento "puede destinar ahora 3 millones de euros a comprar edificios vacíos en la ciudad histórica".