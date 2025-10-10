El Ayuntamiento de Santiago vuelve a lanzar los Bonos Corazón, que podrán descargarse desde el día 16 de octubre

Archivo - La nueva convocatoria de los Bonos Corazón de Santiago tendrá dos ediciones: mayo y octubre - CONCELLO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha lanzado una nueva edición de los Bonos Corazón, de forma que los establecimientos comerciales y hosteleros interesados en adherirse a la campaña podrán hacerlo a partir del próximo lunes, y los bonos estarán disponibles para su descarga desde el jueves, 16 de octubre.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este viernes la nueva convocatoria, a través de los que el departamento de Comercio del Ayuntamiento de Santiago destina 300.000 euros, que se suman a los 300.000 repartidos en la convocatoria de mayo.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, ha dado cuenta de los plazos y condiciones de los Bonos Corazón, una vez publicadas las bases en el BOP.

La teniente de alcaldesa ha recordado que esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, "se suma a la ejecutada en el mes de mayo, de forma que el Ayuntamiento destinó un total de 600.000 euros a los Bonos Corazón en este año, 150.000 euros más que en 2024".

María Rozas ha recordado que fue "el propio tejido comercial el que demandó realizar dos convocatorias, cambiando también las fechas habituales de la convocatoria para que los Bonos Corazón permitiesen dinamizar las ventas en los momentos más complicados para el sector".

En mayo, los Bonos Corazón permitieron movilizar casi un millón de euros en los establecimientos locales con 15.000 bonos descargados.

Los establecimientos tendrán, a partir del lunes, un mes para adherirse. En cuanto a la descarga, el plazo empezará el jueves, a partir de las 9,30 horas, y hasta que se agote el crédito disponible. El plazo para gastarlos será también de un mes, y transcurrido ese precio, los bonos no gastados caducarán.

Como en anteriores ediciones, tendrán formato digital a través de un código QR y estarán disponibles para su utilización en la APP Wallet. El importe se irá reduciendo hasta agotarse, y se podrá utilizar en una o varias compras.

Habrá una modalidad única con un valor de 50 euros, de los que el Ayuntamiento aportará 20 y la persona solicitante los 30 restantes. Cada persona podrá solicitar y obtener hasta tres bonos. También se establece un límite de gasto en cada establecimiento, que será de 15.000 euros con cargo al 40% de los Bonos Corazón que corre a cargo del Ayuntamiento.