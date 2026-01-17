El Ayuntamiento de Vigo comprará viviendas vacías para alquilarlas y aceptará ofertas desde el lunes

Archivo - Viviendas vacías y deshabitadas en los barrios lucenses de Feijoo y A Milagrosa, a 15 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VIGO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo comprará viviendas vacías en el mercado para incorporarlas al parque público y ponerlas en alquiler. De este modo, los propietarios interesados en llegar a un acuerdo económico con el ente municipal podrán presentar sus ofertas a partir del lunes.

Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios, donde ha cifrado la partida destinada a esta medida en 2,5 millones de euros, de los cuales se destinará un máximo de 180.000 por vivienda adquirida.

Desde el lunes, los dueños de viviendas de estas características podrán acudir a la Xerencia de Urbanismo para presentar su oferta. "A partir de ahí, como es natural, habrá un proceso de valoración por Urbanismo y la búsqueda del acuerdo del precio de compra por parte del Ayuntamiento", ha especificado.

OTRAS MEDIDAS DE VIVIENDA

Además, el regidor ha avanzado otras medidas acordadas por el Ayuntamiento en esta materia, como el destino de 4,5 millones de euros para la constitución de la empresa municipal, que se va a dedicar a construir "vivienda de precio asequible".

Por su parte, el programa 'Vigo Aluga' contará con una inyección de un millón de euros con el propósito de fomentar el alquiler de inmuebles privados y facilitar el acceso a sectores con menos ingresos: "Quien quiera alquilar a un precio adecuado, el Ayuntamiento se encargaría del cobro y de que se entregue la vivienda en buenas condiciones".

Asimismo, ha avanzado que el martes se aprobará el proyecto para construir 200 viviendas en la parroquia de Lavadores. "Cuando se suma toda esta acción, resulta que el Ayuntamiento está haciendo muchísimo más en favor de vivienda asequible en Vigo que la Xunta", ha defendido.