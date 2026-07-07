El Ayuntamiento de Vigo declara la prealerta por sequía, adopta medidas restrictivas y pide un uso responsable del agua

Evolución de la situación de la presa de Eiras en los últimos años. - CONCELLO DE VIGO

VIGO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha activado la situación de prealerta por sequía, y ha adoptado medidas de restricción del uso de agua, como la suspensión de baldeos, limitación de riegos, cierre de fuentes ornamentales o duchas de playa, al tiempo que ha pedido hacer un uso responsable de este bien básico.

Así lo ha trasladado, en declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico, Abel Caballero, que ha señalado que, a día de hoy, el embalse de Eiras, principal fuente de suministro de la ciudad y su área, está al 86,7% de su capacidad, por debajo del agua embalsada en la misma fecha de los últimos años (excepto el 2011, en que la sequía fue más acusada).

Con esos datos, ha explicado, la presa tiene "agua para cinco meses, apurando al límite las reservas disponibles", y se ha activado el 'comité de sequía' para hacer seguimiento de la situación. Asimismo, se activan medidas restrictivas relativas al uso de agua por parte del Ayuntamiento (suspensión de baldeos, limitación del riego, cierre de fuentes sin circuito cerrado, cierre de duchas de playa, etc.) y se prohíbe el llenado de piscinas o lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados.

Igualmente, ha explicado Caballero, se reforzarán las medidas de seguimiento de la red y de las pérdidas o fugas, una cuestión que ya desde el Ayuntamiento "se vigila mucho".

El alcalde ha señalado que se dirigirá a los ayuntamientos del área que se abastecen de Eiras para pedirles que también tomen medidas preventivas, y ha pedido a Augas de Galicia que reduzca "ligeramente" el caudal ecológico de la presa.

INVERSIONES

Caballero ha puesto en valor las inversiones del Ayuntamiento en el ciclo del agua y ha subrayado que "prácticamente no hay fugas" en la red. Además, se ha construido una nueva potabilizadora con un coste de unos 23 millones de euros "pagada en su totalidad por el Ayuntamiento de Vigo", pese a que da servicio también a otros municipios.

Tras incidir en que la Xunta "aportó cero euros" para esa infraestructura hidráulica, ha señalado que el gobierno municipal recibió fondos europeos a través del Gobierno de España para hacer la potabilizadora.

Asimismo, ha criticado a la administración autonómica por no acceder a la construcción de otra presa aguas arriba en el río Oitavén. "Hay mucha agua, pero no se guarda", ha proclamado el alcalde olívico, que ha asegurado que ese nuevo embalse "no le molesta a nadie, y no le quita el agua a nadie", además de ser "ecológicamente impecable".

Finalmente, también ha acusado a la Xunta de no responder a la solicitud realizada por el Ayuntamiento para poder usar el agua de la depuradora para hacer el baldeo de las calles, porque es "agua impoluta y limpia".