Ayuntamientos gallegos colocarán pantallas para disfrutar de la final del Mundial España-Argentina este domingo

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de las cuatro provincias gallegas colocarán pantallas este domingo para poder ver en directo la final del Mundial 2026 -- 21.00 horas--, en la que España se batirá con Argentina, la selección que ganó la pasada Copa del Mundo.

A pesar de que algunas se han ido sumando en cuartos de final y semifinales, otras urbes se han mostrado resistentes a colocar la pantalla. Finalmente, con la clasificación de la Roja a la final, han cedido a los deseos de los habitantes.

En la capital gallega, el Gobierno compostelano ha anunciado la colocación de una pantalla gigante en la Praza Roxa, en pleno Ensanche. Igualmente, también habrá otra en el Monte do Gozo, en las afueras de la ciudad.

En A Coruña, la gran pantalla gigante volverá a instalarse en el corazón del casco viejo, en la plaza de María Pita, repitiendo la misma ubicación que dio suerte desde la fase de cuartos de final. En ella se espera la asistencia de miles de coruñeses.

Asimismo, Ferrol tendrá una pantalla de 6x4 metros en la Praza de España, con una previa del partido don música desde las 19.00 horas a cargo de DJ Robinson Ramos. El entorno del espacio, con capacidad para 6.000 personas, estará vallado para garantizar la seguridad. La fiesta no se limitará a las grandes ciudades, ya que localidades como Betanzos, Arteixo o Carral, también emitirán el partido en espacios públicos.

Por otra parte, en Vigo habrá hasta tres pantallas gigantes. Una de ellas se instalará en el parque de Castrelos de nuevo; otra de ellas en la praza da Estrela y la última en Bouzas, en plenas fiestas del barrio. También, se suman a la fiebre mundialista municipios como Baiona, Mos, O Porriño o Mondariz.

Con respecto a Pontevedra, la Diputación ha anunciado que habrá dos pantallas en la Alameda de la localidad ante la "elevada afluencia de gente" y para "evitar los problemas de visión". En la comarca del Salnés, Vilagarcía colocará una pantalla en la praza da II República con 300 sillas para ver el partido.

Ourense contará de nuevo con dos pantallas para ver la final del Mundial. El Ayuntamiento de la ciudad termal instalará una de ellas en la Praza Maior y la otra en el Paseo Ribeiro de Canedo. Además, la Praza de Concepción Arenal será el punto de encuentro de la afición ourensana si España se proclama vencedora.

Cambiando de provincia, la Asociación Lugo Monumental ha avanzado que en la ciudad de la muralla se podrá seguir el partido en una pantalla grande emplazada en la plaza de Santa María, ubicación en la que se pudo disfrutar ya de los últimos encuentros de la selección. Igualmente el Gobierno local ha autorizado la instalación de televisiones en las terrazas de los establecimientos hosteleros. También, en la localidad lucense de Monforte de Lemos habrá una pantalla en la Praza de España.