Ayuntamientos de A Mariña cierran algunas zonas públicas para frenar el brote y piden medios y coordinación

Cifran en unos 1.100 los vecinos confinados tras tener "contacto o vinculación con el brote"

LUGO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de A Mariña lucense para los que la Xunta ha decretado un cierre de cinco días para frenar el brote de coronavirus COVID-19 han optado por cerrar algunas plazas, parques infantiles y pistas deportivas, al tiempo que reivindican medios humanos y materiales, así como coordinación, para velar por que se cumplan las medidas decretadas por la Consellería de Sanidade.

En este sentido, el alcalde de Burela, el socialista Alfredo Llano, ha comentado a Europa Press que en el encuentro telemático de este lunes entre alcaldes de A Mariña y la Consellería de Sanidade han abordado la situación epidemiológica por la que unas 1.100 personas están "confinadas" porque "tuvieron contacto o vinculación con el primer brote".

Los alcaldes de A Mariña han coincidido en pedir "solidaridad de todos". "Vamos a colaborar dentro de nuestras posibilidades", han incidido, al tiempo que han insistido en reclamar a Sanidade que debe "coordinar y asumir los medios". "Nos pasan la bola", han criticado, en relación a que se descargue la responsabilidad en los regidores para velar por el cumplimiento de las medidas.

En esta situación, alcaldes socialistas y del BNG han vuelto a denunciar que "no hay coordinación" por parte de la Xunta. "Debemos estar de acuerdo, controlar lo que es el coronavirus", han afirmado, para añadir que "cómo se debe hacer va mucho en el partido en el que se está", ha admitido. Con todo, han animado a "trabajar juntos para atajar el virus".

En esta línea, el regidor popular de Xove, José Demetrio Salgueiro Rapa, ha incidido en que los alcaldes de A Mariña han mostrado "máxima colaboración" y ha abogado por "no crear una alarma innecesaria". Por ello, ha apostado por "concienciar a la población de las medidas preventivas".

PERSONAL MUNICIPAL

Salgueiro ha puntualizado que Sanidade les ha trasladado durante el encuentro que la responsabilidad de los alcaldes como autoridad sanitaria se centra en controlar "con personal municipal" aspectos como "el aforo de locales, movilidad y prevención en el uso de mascarillas".

Por su parte, el alcalde socialista de Alfoz, Jorge Val, ha comentado que el Ayuntamiento estudia si abrirá finalmente o no la piscina a raíz del brote, al tiempo que ha trasladado sus quejas por competencias que Sanidade les atribuye cuando no tienen "ni medios ni capacidad para ejercerlas".

En el mismo sentido, el regidor de O Valadouro, el socialista Edmundo Maseda, ha subrayado que no tienen "ni medios humanos, ni técnicos, ni financieros". Por ello, ha coincidido con otros alcaldes en que "la Xunta tiene que asumir las competencias en la pandemia y coordinar a todos los demás". "Esto hay que pararlo ya", ha zanjado. "Los ayuntamientos sin medios no podemos atajar esto", ha concluido.

Del mismo modo, la alcaldesa de Barreiros, Ana Hermida (BNG), ha explicado que ha trasladado a Sanidade "la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones de control, inspección y sanción" porque carecen de "medios humanos". "No tenemos Policía Local", ha recordado, para matizar que, no obstante, el personal del Ayuntamiento "está a disposición de la Consellería", pero les es "imposible asumir esas competencias".

La regidora de Barreiros ha incidido en necesidades de su Ayuntamiento, como que el centro de salud cuente con médico para personas desplazadas, ya que en este municipio "se multiplica por tres y cuatro la población" en la época estival. "La Consellería debe implicarse al 100%", ha demandado y ha insistido en la "colaboración absoluta y plena" de su Ayuntamiento.

También preocupa el centro de salud al vecino municipio de Foz, donde su alcalde, Fran Cajoto, ha reclamado que se incorpore cuando antes el médico de desplazados que, según le han indicado en el Sergas, no podrá estar operativo hasta mediados de mes.

Ante la Xunta, el regidor de Foz ha esgrimido que los municipios de A Mariña no pueden "asumir competencias que no les corresponden", teniendo en cuenta que alguna entidad local "no tiene ni siquiera policía local". "Cualquier medida que se tome va a ser apoyada por los ayuntamientos, no hemos criticado ningún tipo de medida", ha dicho Cajoto, que ha reclamado, sin embargo, que la Xunta "asuma el liderazgo". "No es de recibo eludir estas responsabilidades", ha criticado.

CUMPLIR CON LA ORDEN DE LA XUNTA

En el caso de Xove, su alcalde ha comentado a Europa Press que no se han tomado "medidas adicionales" a mayores de las establecidas por Sanidade. "Vamos a cumplir con lo que dice la orden", ha afirmado, para indicar que se controlará "la zona de playas".

En la misma línea, el regidor de O Vicedo, el popular Jesús Novo, también se ceñirá a los límites que marque la Consellería de Sanidade y continuará con la labor de desinfección de espacios comunes, como parques.

Al contrario que otros regidores del área, el alcalde de O Vicedo ha puesto en duda que el decreto de la Xunta les atribuya más competencias a los municipios y ha criticado que se intente "hacer política" con esta cuestión.

En este sentido, ha explicado que los ayuntamientos harán "lo que puedan" con sus medios, sobre todo en función de si disponen o no de Policía Local. "No tenemos ni poder ni potestad para controlar la entrada y salida de la gente, es un tema que le corresponde a las fuerzas de seguridad", ha apuntado, tras lo que ha elogiado que la Xunta les vaya a informar diariamente de la evolución del brote.

Sobre el estado de la cuestión, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares (PP), ha destacado que se "están haciendo muchas analíticas, más de 2.500" y están "viendo todos los posibles focos de los contagios". "Tiene que preocupar y ocupar la salud de los vecinos", ha aseverado y ha apostado por "remar todos juntos" frente al virus.

"ALERTA PERO NO ALARMA"

Tras indicar Villares que en su municipio hay "cuatro casos positivos", ha señalado que se ha acordado que por parte de Policía Local y Protección Civil "informar a la gente y velar por el cumplimiento de las normas". Así, apuesta por "alerta pero no alarma".

Los regidores de A Mariña han incidido también en la afectación de este cierre de cinco días, que se pueden prorrogar según la evolución del brote, en los "hosteleros y la restauración".

A este respecto, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez (BNG), tras asegurar que la "colaboración es absoluta" por parte de los regidores de A Mariña, ha lamentado que están algunos "muy contrariados" por lo publicado en el DOG y porque "el Gobierno gallego se pone de perfil". "La mayoría de los ayuntamientos no tienen Policía Local", ha dicho para controlar aforos y playas. "Tenemos competencias como limpieza viaria, pero no un cuerpo militarizados para controlar todo esto", ha matizado.

Para el alcalde de Ribadeo hay una "falta de planificación importante" por parte de la Xunta, criticando que haya municipios con "dos casos" que se hayan incluido en el cierre de A Mariña. "Las reservas se cancelaron en cuestión de horas", ha lamentado.

COLAS PARA HACERSE LAS PRUEBAS

Este lunes, el primero de aislamiento en A Mariña, municipios como Burela han amanecido con un panorama similar al registrado durante el confinamiento, con la mayoría de los negocios, comercios y locales de ocio cerrados.

Además, poco antes de la hora de apertura del 'COVIDauto' instalado en el exterior del Hospital da Mariña, en torno a medio centenar de vehículos colapsaban el acceso a través de la Rúa do Instituto, a la espera de poder realizarse las pruebas de COVID-19.

A lo largo de esta semana, y mientras duren las medidas excepcionales, está previsto que los alcaldes de A Mariña y la Consellería de Sanidade mantengan una reunión telemática diaria sobre la evolución de este brote.