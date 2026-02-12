Bacheos, caídas de árboles y desvíos por desprendimientos, principales afecciones en la red de carreteras autonómicas

Corte de la autopista AG-57 desde el km 15 al 17 en sentido Baiona, a 10 de febrero de 2026, en Gondomar, Pontevedra, Galicia (España). La Xunta ha cortado al tráfico un tramo de algo más de dos kilómetros en la autopista AG-57, a la altura de Gondomar, d - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bacheos frente a la acción de las intensas y persistentes lluvias, caídas de árboles y otros elementos, así como dos desvíos activos por desprendimientos (en la autovía de O Morrazo y en la AG-57 entre Vigo y O Morrazo) son las principales afecciones en la red de carreteras autonómicas de Galicia debido al mal tiempo que afecta a la comunidad desde hace semanas.

Así lo ha constatado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien este jueves se ha reunido con coordinadores de conservación y explotación de la red de carreteras autonómicas.

Entre otros datos, la cita ha servido para comprobar que el distrito de Lugo sur ha utilizado ya el mismo volumen de fundentes que en los últimos cuatro años juntos. Y en Ourense, en lo que va de campaña, han tenido más de la mitad de las incidencias de los últimos cinco años.

En declaraciones a los medios de comunicación al término del encuentro, la conselleira ha reivindicado la planificación y las tareas de vigilancia, conservación y mantenimiento "diario" frente a estas semanas de "situación climatológica adversa". Hay "retenes diarios" que actúan las "24 horas del día, los 365 días del año", ha subrayado. Y "en estas épocas", según ha añadido, se ven "incrementados".

Por parte de la Xunta, ha resaltado que "se acaban de renovar, por 175 millones de euros, hasta 2029", los siete contratos de mantenimiento, que implican a 325 trabajadores, más de 100 vehículos de transporte y 400 de maquinaria pesada y ligera. A ello ha sumado el personal propio de la Administración autonómica, "en total más de 600 trabajadores".

Allegue ha visto "muy claro que de cara a velar por la seguridad viaria es necesaria la conservación y el mantenimiento", y de ahí que el Gobierno gallego destine 71 millones en 2026 a este fin.

Con todo, ha pedido "prudencia" para circular por los 5.478 kilómetros que componen la red autonómica de carreteras, a causa de las alertas "continuas" que se están decretando en territorio gallego.

En cualquier caso, ha comentado que "solo" se mantienen desviadas en este momento dos carreteras: la autovía de O Morrazo, por el desprendimiento de un talud, y la AG-57 (entre Vigo y Baiona), por otro desprendimiento.

Preguntada por el deterioro que están ocasionando las precipitaciones en las carreteras autonómicas, ha indicado que lo más habitual son "caídas de árboles, elementos que caen en la calzada", y ha valorado la coordinación con el 112 y los retenes diarios que "rápidamente" permiten actuar.

Asimismo, se ha referido a los bacheos en los firmes por las lluvias. "Una vez terminen, ya se hará el refuerce del firme con carácter más duradero", ha apuntado.

En cuanto a los fondos para estas labores, ha asegurado que "son suficientes", toda vez que hubo un incremento, según sus números, del 30% respecto al anterior contrato, lo que se traduce en esos más de 70 millones para 2026. "Significa 32.000 euros por cada kilómetro. El presupuesto es suficiente. No se trata solo de crear nuevas infraestructuras sino de conservar y mantener", ha subrayado.

LAS ESTATALES, "MUCHO QUE DESEAR"

Respecto a la situación de las carreteras estatales, ha lamentado que "deja mucho que desear" y ha recordado que por este motivo ya se ha remitido "muchas veces" al ministerio, "para solicitar conservación y mantenimiento".

"Pedimos a la administración central que tenga la misma deferencia y la misma responsabilidad con las infraestructuras", ha remachado la titular de la consellería.