Bad Gyal vende en la preventa el 75% de las entradas para su actuación del 23 de mayo en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para la actuación de Bad Gyal en el Coliseum de A Coruña el próximo 23 de mayo se activan este viernes y el 75% de ellas ya se han vendido durante el período de preventa. Los tickets para zonas como front stage están agotados.

Tal y como ha trasladado la organización del concierto en una nota de prensa, esta será la única parada prevista en los escenarios gallegos dentro de la gira mundial Bad Gyal Tour 2026.

Y es que "el interés que ha generado entre el público la nueva gira" de la artista ha provocado que, durante el período de preventa, se hayan agotado los tickets disponibles para Madrid y Barcelona, donde ya se ha anunciado una segunda fecha.

La gira arrancará el 20 de marzo en el Palau Sant Jordi (Barcelona). Tras visitar Movistar Arena (Madrid), Roig Arena (Valencia), Live Sur Stadium La Cartuja (Sevilla) y Arena Miribilla (Bilbao), Bad Gyal actuará en el Coliseum el 23 de mayo.