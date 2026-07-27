Una ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo (A Coruña), es remolcada a mar abierto

Cetáceo en la playa de Sabón - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una ballena de unos cinco o seis metros ha tenido que ser remolcada a mar abierto tras aparecer varada en la playa de Sabón, en Arteixo (A Coruña) este lunes.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, fue un particular quien alertó a las 8.40 horas de esta mañana de la presencia del cetáceo en el arenal coruñés. Emergencias pasó el aviso a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil, la Policía local, Protección Civil de Arteixo y Gardacostas de Galicia.

Según ha ampliado Salvamento Marítimo, Protección Civil alertó a los Controladores Marítimos de A Coruña, solicitando asistencia para remolcar al animal, que se encontraba próximo al dique del puerto exterior.

Hasta el punto se desplazó la embarcación de rescate Salvamar Betelgeuse, que remolcó a la ballena. Finalmente, a las 11.40 horas el cetáceo ya no se encontraba varado, pero, en coordinación con la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma) se encuentra bajo vigilancia para ver si tiene autonomía para poder nadar.