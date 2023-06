Baltar advierte que será él quien anuncie su candidatura o no al PP de Ourense cuando se convoque el congreso provincial

OURENSE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, ha advertido de que será él quien anuncie su "decisión" de aspirar o no a seguir al frente de la formación política provincial una vez se convoque el congreso, una potestad que, recuerda, depende de la dirección gallega del partido de la que actualmente forma parte.

"Una vez que se convoque el Congreso, pues se tomará una decisión. La tome yo o la tome cualquier militante de la formación que pretenda aspirar a ser presidente del partido. Y esos son los tiempos", ha subrayado en respuesta a los medios, en una comparecencia en la que han sido numerosas las cuestiones relativas a este tema a raíz de una entrevista previa en el grupo de 'La Región' en la que sugería que él no se había marchado para casa.

Así, en sus contestaciones a la prensa este martes, con motivo de la presentación de la fiesta del Pan de Cea y en la jornada en la que también se darán a conocer las candidaturas del PP al Congreso y Senado por la provincia de Ourense, Baltar ha recordado que él no dijo que se fuese, sino que se "apartó" para facilitar que el gobierno de la Diputación siguiese en manos del PP --ya que le falta un diputado para la mayoría absoluta--.

Además, en este acto, previo a la presentación en su ayuntamiento, Esgos, de las listas junto a la secretaria general del PPdeG, Paula Pardo, defendió que adoptó esta decisión con "tiempo" varios días antes de que concluyese el plazo para coger el acta de concejal, que tampoco asumió.

Después de que el presidente de la Xunta y del PP, Alfonso Rueda, dijese a las pocas horas de esa renuncia que le constaba que Baltar tampoco seguiría al frente del PP ourensano, y siguiendo con las explicaciones dadas este martes ante los medios; Baltar ha aclarado que quien tiene que anunciar las aspiraciones propias son quienes las tienen en primera persona.

"CONVERSACIONES PRIVADAS"

"Yo creo que no hubo un malentendido (sobre las palabras de Rueda). Yo creo que fue una conversación privada y a mí no me gusta hablar de conversaciones privadas", ha enunciado, para indicar que "lo que está claro es que quien debe anunciar si alguien no se presenta es la persona que decide presentarse o no".

Baltar ha respondido de esta manera o con palabras similares hasta en más de media docena de ocasiones a preguntas de los medios, en una comparecencia en la que también descartó "presiones" o ingerencias por su parte para la elección de la persona que lo sucederá al frente de la institución provincial, ya sea "presidente o presidenta", cuestión que él mismo ha recalcado incluso al ser preguntado en género masculino.