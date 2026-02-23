Banco de Alimentos busca 800 voluntarios en Pontevedra para el Zampakilos Solidario de los próximos 13 y 14 de marzo

Imagen de voluntarios de Banco de Alimentos. - BANCO DE ALIMENTOS
SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
Banco de Alimentos busca 800 voluntarios en la provincia de Pontevedra para poder desarrollar la que será la primera Operación Kilo de 2026, que se llevará a cabo los próximos 13 y 14 de marzo en decenas de establecimientos de Vegalsa-Eroski.
Tal como informa la organización, la acción volverá a celebrarse en formato mixto, con lo que, los ciudadanos podrán donar alimentos físicos o realizar aportaciones económicas al pasar por caja.
Vigo, una edición más, volverá a ser la ciudad en la que participarán más número de voluntari@s, aproximándose a los 400, siguiéndole otras localidades como Pontevedra, Caldas, Baiona, Nigrán, Cangas, Moaña, Bueu, Marín, Redondela, Arcade, Porriño, Mos, A Guarda, Vilagarcía, Cambados, Vilanova, Catoria, Ribadumia, Meaño y Sanxenxo.
Para acudir, los interesados pueden rellenar el formulario en la web: 'https://bancoalimentosvigo.org/'.
Banco de Alimentos ha agradecido la participación de distintos centros educativos de la provincia y ha recordado que en 2025 repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos a unos 22.000 beneficiarios.