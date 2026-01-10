Al banquillo dos hombres por robar obras de arte en una vivienda alquilada en Ferrol y luego vendarlas

A CORUÑA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincia de A Coruña acogerá el próximo lunes el juicio contra dos hombres, uno de ellos acusado de robar obras de arte de una vivienda que tenía alquilada y otro de vender dichos bienes a sabiendas de su procedencia ilícita.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos sucedieron entre octubre de 2020 y marzo de 2021 cuando uno de los acusados residía en el inmueble que tenía alquilado en virtud de un contrato verbal con la propietaria.

Durante ese tiempo, el encausado se apropió de 16 obras de arte valoradas en más de 8.000 euros, así como de un pasador de corbata de oro que vendió en un establecimiento de empeñó a cambio de 45 euros.

Actualmente, de todos los objetos sustraídos solo se fue recuperada y entregada a sus propietarios una obra de Ricardo Segura Torrella.

Por su parte, el otro procesado, con la intención de lograr un enriquecimiento y conociendo su ilícita procedencia, adquirió varias de las obras robadas que ofreció a venta mediante páginas de Internet y en una tienda de ferretería y objetos de segunda mano.

Por todo ello, el Ministerio Público pide para uno de los acusados, como autor de un delito agravado de apropiación indebida la pena de dos años de prisión y 12 meses de multa con una cuota diario de 7 euros. Además, deberá restituir a la propietaria los cuadros no recuperados y, en su defecto, indemnizarla en la cantidad de 8.200 euros.

En cuanto al otro acusado le imponen una pena de dos años de prisión como autor de un delito agravado de receptación, así como la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de siete euros. También deberá restituir a la propietaria los cuadros recibidos y no recuperados y, en su defecto, indemnizarla en 4.200 euros.