Al banquillo este miércoles los cuatro acusados de múltiples robos en iglesias de Ourense

Archivo - Exterior de la Audiencia Provincial de Orense - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense juzgará este miércoles y jueves, 4 y 5 de marzo, a los cuatro acusados de múltiples robos en iglesias en Ourense.

Según recoge el escrito fiscal, los hechos delictivos se produjeron entre los meses de febrero y septiembre de 2022 en distintos municipios de la provincia. Todos los bienes sustraídos tienen un "importante valor histórico y artístico" para el patrimonio cultural de la zona.

El primero de ellos se sitúa en el 13 de febrero, cuando el principal acusado supuestamente violentó la puerta de la iglesia de Salamonde, en San Amaro y se apropió de seis imágenes de santos, tres petos, un cáliz y una cruz parroquial. Posteriormente, fueron recuperadas las tres tallas y dos petos.

El 14 de febrero, otro de los acusados, "con ánimo de obtener beneficio económico", acudió al establecimiento Reliquias de Oro de O Carballiño, donde vendió 31 fragmentos de plata por 350 euros. Días después regresó y vendió dos trozos de un cáliz, por un total de 102 euros.

Tal y como expone Fiscalía, en el mes de marzo, el principal acusado accedió de nuevo a nueva iglesia, en este caso la de Santa María de Vilela, en Punxín, tras forzar la puerta. Esta vez, sustrajo un sagrario, dos cálices, una imagen de un santo y una patena.

Cuatro meses más tarde, en julio, dos de los acusados se dirigieron a la Iglesia de San Cibrao de Las, donde forzaron la puerta de la casa electoral y perforaron el depósito de gasoil. Esa misma noche trataron de acceder al santuario de la Virgen de la Saleta, en Boborás, sin éxito.

En agosto, los acusados volvieron a San Cibrao de Las y, tras violentar el candado, realizaron una nueva perforación del depósito de gasoil. A continuación, se dirigieron al lugar de As Lámparas, donde supuestamente forzaron varios inmuebles.

Finalmente, en septiembre, el principal acusado accedió a la iglesia de Santa Baia de Reádegos, en O Irixo, y sustrajo una imagen de San Antonio y una del Niño Jesús, un sagrario de madera, la puerta de otro sagrario, dos cálices, un incensario y una patena. Los objetos fueron recuperados y entregados al párroco.

Por todo ello, Fiscalía pide cinco años de prisión para el principal acusado, por un delito continuado de robo con agravante de reincidencia; dos años de cárcel para otros dos por robos con fuerza y un año para el acusado de vender los objetos sustraídos. Además, deberán indemnizar al Obispado de Ourense con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.