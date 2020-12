'A las barricadas': cuando los bidones 'radiactivos' del Casón llegaron al muelle de Alcoa y obligaron a parar las cubas

Conmemorarán lo ocurrido hace 33 años este miércoles, a la espera del fallo sobre el despido colectivo que pretende la empresa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

A principios de diciembre de 1987, hace ahora 33 años, el hundimiento del buque Casón frente a la Costa da Morte tuvo una consecuencia inesperada en la fábrica de aluminio de Alcoa en A Mariña de Lugo, y es que el traslado de los bidones con sustancias químicas al muelle de San Cibrao, en Cervo, provocó la parada de las cubas de electrolisis por parte de la empresa, por entonces de carácter público.

Con una "gran alarma social" en todo el país y enfrentamientos en forma de barricadas y cortes de tráfico en la comarca luguesa lo recuerda Xosé Paleo, quien por entonces acababa de entrar a trabajar en la planta.

"Tenía 20 y pico años. Fue un sábado o un domingo cuando los camiones con los bidones llegaron aquí; yo el lunes iba en el autobús desde Burela y recuerdo que nos bajaron a medio camino porque había barricadas y allí nos quedamos quemando palés", rememora, en declaraciones a Europa Press.

El Casón se hundió frente a Cee y "no se sabía lo que traía", pero estaba cargado de bidones que en contacto con el agua "estallaban", cuenta Paleo.

En ese momento, "se evacuaron todas las villas" próximas y el Gobierno central decidió "traer los bidones a tierra", en un primer intento a un campamento militar en Parga. "Pero no llegaron allí, porque por la alarma que generaron las televisiones y el desconocimiento, la gente salió a desviar los camiones", explica. La campaña de Greenpeace sobre residuos radiactivos en la fosa atlántica "estaba reciente" y eso provocó más temor.

Por entonces, Alcoa "era Inespal y era pública", y el director "llamó al comité de empresa y dijo que no iba a poner en riesgo a los trabajadores", por lo que "se cortó la fábrica, pero desde dentro", indica este trabajador, que contrapone la situación con lo que ocurre ahora, con una huelga en contra del cierre que mantiene la factoría bloqueada "desde fuera".

"Vino un barco y estuvo varios días, hasta que se hizo el trasvase de los bidones. Los trabajadores y el comité estuvimos en asamblea permanente", apunta.

HUBO MÁS DE 100 DESPIDOS

A continuación, según sus recuerdos, la dirección "dijo al comité que había que empezar a trabajar, pero que no iba a pagar los días que no se había trabajado". "Entonces el comité dijo que no entrábamos y hubo 100 y pico despidos, que fueron declarados nulos", destaca.

Los despidos que sí se declararon procedentes, para sorpresa de Paleo todavía a día de hoy, fueron los del comité de empresa, 23 trabajadores "a los que echó una empresa pública con un Gobierno del PSOE".

Los demás fueron reincorporados y la compañía optó por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para el periodo de seis meses que duró la reanudación de las cubas.

CONCENTRACIÓN

Este miércoles 16, los trabajadores de la fábrica de aluminio de Alcoa en San Cibrao harán una concentración conmemorativa de aquella parada de las cubas tras el hundimiento del Casón.

Treinta y tres años después, precisamente la parada de las cubas de electrolisis es lo que intenta evitar la plantilla, pendiente de un despido colectivo para 524 empleados que aseguran que, de ejecutarse, sería un golpe letal para la economía de la comarca de A Mariña.

A la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre esos despidos (ya se pronunció impidiendo que, por ahora, la empresa pare las cubas), el comité ha convocado una concentración a las 21,00 horas del miércoles en la Praza da Casa da Cultura de San Cibrao.