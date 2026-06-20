Batería de iniciativas del BNG para exigir a la Xunta restauración posincendios y "evitar catástrofes como la de Viana"

Una excavadora trabaja en las labores de limpieza, a 19 de junio de 2026, en Pradocabalos, Viana do Bolo, Ourense, Galicia (España). Las fuertes tormentas que acontecieron ayer en las provincias de Lugo y Ourense han dejado a las localidades de Viana do B - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamneto gallego para reclamar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "se tome en serio" la restauración hidrológica y forestal del territorio afectado por los incendios para "evitar catástrofres como la de Viana", después de las riadas de esta semana.

Demanda un plan extraordinario de restauración y las comparecencias parlamentarias de los responsables de la Xunta por lo sucedido.

En un comunicado, el Bloque pide medidas urgentes para ayudar a los vecinos a evitar "consecuencias devastadoras de las riadas" como se han vivido esta semana en el Ourense oriental.

"Lo que estamos viendo estos días en Viana do Bolo no es solo por consecuencia de una tormenta fuerte; es la imagen de un territorio herido por los incendios del verano pasado que no tuvo la restauración integral que se necesitaba", alerta la portavoz de Montes del BNG, Montse Valcárcel, que achaca a la inacción del PP en la Xunta la nueva oleada de daños que sufren los vecinos, con "aldeas arrasadas".

Alerta de que estas riadas causaron cortes de carreteras, inundaron viviendas, bajos y bodegas, colapsaron alcantarillas de O Barco, dejaron núcleos incomunicados y afectaron a más de veinte ayuntamientos de la provincia, desde Verín hasta Valdeorras, pasando por Viana, A Mezquita y Chandrexa de Queixa.

Critica que la Xunta solo actuó sobre 6.300 hectáreas y alrededor de 100 kilómetros de pistas frente a las casi 119.000 hectáreas arrasadas el verano pasado.

El BNG pide que se declara la situación de emergencia territorial en las zonas de Ourense afectadas por la riadas, con movilización de recursos humanos y materiales, así como la reparación de infraestructuras y atención a vecinos y explotaciones.