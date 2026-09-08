Besteiro acusa a Feijóo y a Rueda de "alimentar" todo el verano la ofensiva que deja sin voto a nietos de la emigración

Archivo - Uruguay.- Líder PSOE gallego se compromete ante la emigración a impedir "retrocesos" en la Ley de Nietos - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral y portavoz del grupo parlamentario socialista, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "alimentar" durante todo el verano la "ofensiva" que deja sin voto a nietos de la emigración.

En un comunicado remitido a los medios, el jefe de filas del PSdeG ha expresado su disconformidad con la resolución del Tribunal Supremo, que suspende de forma cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de las personas que accedieron a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. "Discrepamos de una resolución que, de hecho, crea la categoría de ciudadanos españoles sin derecho a voto", ha afirmado.

Besteiro ha señalado que la emigración gallega "está hoy absolutamente decepcionada y dolida" por una decisión que afecta a los derechos de sus descendientes. "Estamos ante una aspiración que todos los emigrantes comparten y ante una decisión judicial que les toca una seguridad que creían ganada. No la entienden, y tienen motivos para no entenderla", ha añadido.

Besteiro ha asegurado que la de este martes es una "jornada triste para la emigración". "Y la responsabilidad de Feijóo y de Rueda es indiscutible: alimentaron esto durante todo el verano", ha afirmado.

El socialista ha asegurado que Feijóo abrió la ofensiva a finales de junio al acusar al Gobierno de alterar el censo y amenazar con derogar la Ley de Memoria Democrática, una actitud que "Rueda la secundó al día siguiente al exigir una conexión real con España" pese a que no figura en ninguna ley.

Además, señala que en julio el PP llevó al Ministerio de Justicia una petición para frenar el censo casi idéntica a la que ya había presentado Vox. "Sembraron la sospecha sobre derechos que ya estaban reconocidos, y estas son las consecuencias", ha añadido.

Besteiro, además, le ha reprochado a Feijóo que reaccionado a la decisión del Supremo con un "teníamos razón". "Que celebre hoy que haya miles de gallegos del exterior sin poder votar dice todo lo que le importa la emigración. Eso no es tener razón, es tener una deuda con la diáspora que no va a poder pagar en Buenos Aires ni en Montevideo", ha afirmado.

El dirigente socialista ha recordado que hace apenas mes y medio recorrió Argentina y Uruguay, donde se reunió con la colectividad gallega en el Centro de Betanzos y en el Centro Galicia de Buenos Aires y con entidades y familias de la diáspora en Montevideo.

"Se lo dije allí y lo repito hoy aquí: ni un paso atrás. Estos derechos no son una concesión ni un privilegio, son una reparación", ha indicado para asegurar que acatan, pero que "no dejarán de defender los derechos de la emigración".

Besteiro ha recordado, asimismo, que se trata de una medida cautelar y no de una sentencia, y que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía defendieron ante el Supremo el derecho fundamental al voto de estas personas. "Queda proceso por delante y vamos a estar allí, como estuvimos siempre", ha indicado.

Así lo ha trasladado después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimase las medidas cautelares que reclamaban la ultraderecha de Vox y Iustitia Europa en sus recursos contra el acuerdo adoptado en julio por la Junta Electoral Central.

El PSdeG señala que aunque la decisión no retira la nacionalidad a nadie, deja en suspenso la incorporación al censo, excepto para quién acredite documentalmente ser hijo o nieto de exiliados, mientras no haya sentencia.