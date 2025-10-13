Besteiro acusa al PP de "mentir" con la ley de movilidad y asegura que Galicia será de las comunidades más beneficiadas

"No se suprime ninguna parada", garantiza, al tiempo que reprocha que el PP vote no a 10.000 millones de fondos europeos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusa al Partido Popular de "mentir" con la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada en el Congreso la pasada semana, y asegura que "pocas comunidades como la gallega se van a beneficiar tanto con esta norma".

En rueda de prensa este lunes, Besteiro afirma que esta norma "marca una época", "les guste a algunos o no", ya que supondrá "blindar todas las paradas de autobuses y la movilidad que va a haber en Galicia".

Una cuestión que contrasta con las denuncias del PP de que esta norma supondrá eliminar paradas, lo que tacha de "absoluta irresponsabilidad" por "mentir" y "alarmar". Sostiene que supondrá garantizar derechos para el rural y financiar servicios, por lo que "ningún gobierno podrá suprimir" paradas existentes al estar "garantizadas por ley". "No se suprime ninguna parada", insiste.

De hecho, lamenta que los populares "intentan confundir a la gente" al "ocultar algo más grave, que la Xunta ni siquiera respondió a la propuesta que hizo el Estado para integrar las líneas dependientes del Ministerio en toda la red gallega de transporte", lo que "permitiría mejorar la eficiencia de los recorridos" con un sistema "mucho más útil".

Además, echa en cara que los populares votasen en contra en busca de "bloquear" 10.000 millones de euros de fondos europeos vinculados a la movilidad, destinados a mejorar líneas de tren y servicios interurbanos.

"FRACASO" DEL TRANSPORTE DE LA XUNTA

Asimismo, el líder de los socialistas gallegos carga contra el "fracaso" del transporte que gestiona la Xunta, "que hace lo que le da la gana".

Recrimina que el transporte de la Xunta "es un verdadero caos", que "la propia valedora do Pobo lleva meses denunciando". Alerta de que hay buses que "no llegan", servicios suprimidos "sin aviso", viajeros que tienen que ir de pie, vehículos "viejos", horarios "imposibles" y "denuncias constantes".

REUNIÓN CON LA FEGAMP

Por otra parte, Besteiro ha informado de que el Grupo Socialista se reúne este lunes con la Federación Galega de Municipios de Provincias (Fegamp) en el marco de una ronda de contactos en la que participan todos los grupos, "a excepción del PP", con propuestas para los presupuestos de 2026.

Gómez Besteiro pide una financiación "suficiente" y "estable" para los municipios que "no dependa de subvenciones arbitrarias y discrecionales, que es lo que hace habitualmente la Xunta de Galicia".