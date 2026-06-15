Besteiro acusa a Rueda de "blanquear la acción política" de Feijóo al avalar pactos del PP con Vox

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa junto al diputado Aitor Bouza. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al titular del Gobierno gallego y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, de "blanquear la acción política" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al avalar los pactos de los populares con Vox.

Cuestionado por las declaraciones de Rueda en una entrevista este fin de semana en la Cadena Ser en las que señalaba que "entiende" a sus compañeros del PP que pactan con Vox para formar gobierno, Besteiro ha subrayado que "el compromiso de los demócratas" es "poner líneas rojas", situadas en "no pactar con aquellos que son negacionistas del medio ambiente y activistas contra los derechos de las mujeres".

"El PP acaba de dar un salto hacia delante. Las líneas rojas en este campo no existen y con tal de llegar al gobierno y al poder son capaces de cualquier cosa. Que ahora Rueda intente blanquear la acción política de Feijóo es poner la venda antes de la herida de la posible presencia de Vox en Galicia", ha reflexionado.

Por ello, ha instado a Rueda a decir "qué tipo de sociedad y de democracia" quiere aplicar en Galicia, ya que en el resto de España "no les importa pactar con Vox", subrayando que la formación que lidera Santiago Abascal representa a "los enemigos de las mujeres, negacionistas del medio ambiente, la prioridad nacional...".

"En esa operación de blanqueo que está llevando a cabo el PP, a nosotros nada nos extraña", ha aseverado Besteiro antes de remarcar que pactar con la ultraderecha es "situarse en el lado equivocado de la historia".

"FALTA DE PLANIFICACIÓN" EN SANIDAD

Asimismo, preguntado sobre que Rueda se muestre "satisfecho" con la situación actual de la sanidad pública gallega, José Ramón Gómez Besteiro ha cuestionado "qué lugar ocupa la planificación" en las políticas sanitarias de la Xunta.

"Vamos mejorando, dice siempre el PP; pero llevan 17 años gobernando, no empezaron hace cuatro años", ha reprochado el portavoz socialista, que ha lamentado también que Galicia sea la comunidad "que menos invierte en atención primaria, solo superados por el Madrid de Ayuso".

"Estamos que nos salimos", ha ironizado para, a renglón seguido, acusar a Rueda de "culpar a los trabajadores de las bajas laborales", mientras que ha vuelto a reivindicar que la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones y la vivienda son "un pilar fundamental del Estado".

En esta línea, ha defendido que "los recursos, la intensidad del trabajo, la planificación y la mejora del propio sistema tiene que estar presente en la Xunta las 24 horas del día, los 365 días del año".

"No valen justificaciones de mal pagador, de quien no cree, en el fondo, en la sanidad pública y permite que muchas cuestiones se traspasen hacia la sanidad privada", ha zanjado.