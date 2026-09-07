Besteiro acusa a Rueda de buscar "subterfugios" para atrasar la transferencia de la AP-9: "El PP no la quiere"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al Gobierno de Alfonso Rueda de intentar atrasar el traspaso de la AP-9 mediante la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en el Congreso, un "subterfugio" para ganar tiempo.

"El PP de Galicia no quiere la transferencia de la AP-9 y debería decirlo abiertamente", ha afirmado Besteiro en una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlamento de Galicia.

El jefe de filas del PSdeG ha sostenido que la convocatoria de una Comisión Bilateral entre el Estado y la Xunta responde al procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional cuando una de las partes anuncia su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

"Ahora ya sabemos el dato que faltaba. La Comisión Bilateral no se pide para negociar la transferencia, sino porque la Xunta pretende cuestionar la ley que la hace posible", ha manifestado.

Besteiro ha recordado que el órgano en el que corresponde negociar las condiciones concretas de un traspaso es la Comisión Mixta de Transferencias. "Si la Xunta quiere recibir la AP-9, que siente en esa comisión, negocie y defienda las condiciones que considere. Lo que no tiene sentido es buscar otra vía para retrasar la aplicación de una ley ya aprobada", ha afirmado.

En su opinión, la actuación del Ejecutivo gallega deja clara la posición política del PP. "No quieren la transferencia. Entre que se reúne la Comisión Bilateral, si hay acuerdo o no y si finalmente presentan el recurso, van ganando tiempo", ha manifestado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Besteiro, también preguntado al respecto, se ha referido a la posición de Junts sobre la financiación de Cataluña y ha reiterado su rechazo a un sistema de cupo o concierto.

"No compartimos que la financiación de Cataluña sea un cupo o un concierto", ha afirmado para sostener que la reclamación formulada ahora por Junts confirma precisamente que la propuesta abordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "nunca fue un cupo catalán, por mucho que el PP lo repitiese".

Besteiro ha vuelto a reclamar al Gobierno gallego que concrete su alternativa al modelo de financiación. "¿Cuál fue la propuesta económica que llevó el conselleiro de la Xunta al CPFF? ¿En qué cantidad se traduce? ¿Cuenta con el apoyo de las demás comunidades gobernadas por el PP?", ha vuelto a preguntar.

Para el líder socialista, la Xunta sigue sin dar respuesta a esas cuestiones. "El PP de Galicia no tiene un modelo de financiación autonómica o, si lo tiene, no lo conocemos. No hay ni una sola cifra concreta ni sabemos qué recursos adicionales pretende conseguir para Galicia", ha afirmado.

Además, ha insistido en que cualquier propuesta que presente el Gobierno gallego debe aclarar si cuenta con el respaldo de las restantes autonomías gobernadas por el PP. "Es importante saberlo ahora para no llevarnos después ninguna sorpresa", ha dicho.