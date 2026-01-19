Besteiro acusa a Rueda de "firmar" la "traición a Galicia" por "callar y acatar" las órdenes de Feijóo en financiación

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "firmar" la "traición a Galicia" por "callar y acatar" las órdenes del líder del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en financiación.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlamento de Galicia, ha acusado al titular de la Xunta de "consumar" su "traición a Galicia" con la declaración firmada el domingo en Zaragoza por los presidentes autonómicos del PP, que "perjudica claramente a Galicia".

"La negativa a negociar la financiación gallega no nace en San Caetano: nace en Génova y se firmó ayer en Zaragoza", ha afirmado el jefe de filas del PSdeG, que ha asegurado que, una vez más, Rueda "calla y acata".

Según ha explicado el socialista, el presidente "volvió a bajar la cabeza ante Feijóo y firmó un documento que perjudica directamente a Galicia", al renunciar a defender un modelo propio de financiación que permita reforzar unos servicios públicos "claramente colapsados", como la sanidad, la dependencia o las políticas de vivienda. "Rueda no negocia porque Feijóo ya decidió por él", ha señalado.

Besteiro ha sostenido que negociar un sistema de financiación caducado hace 13 años "no es una opción, es una obligación", especialmente en un contexto en el que Galicia acumula cifras que, según ha dicho, evidencian el "colapso" de los servicios públicos.

"Más de 350.000 personas en listas de espera médica, 22.700 personas esperando por una vivienda pública y miles de gallegos y gallegas que llegan a esperar hasta un año para el reconocimiento de la dependencia", ha sostenido para asegurar que "si Rueda no es capaz de sentarse a defender a Galicia, deberá pedirle perdón a la ciudadanía por su cobardía política".

El dirigente socialista ha argumentado que el Gobierno de España puso encima de la mesa una propuesta concreta de nuevo modelo de financiación que "garantiza que ninguna comunidad recibirá menos recursos y que incorpora más de 21.000 millones de euros adicionales al sistema". "Para una comunidad envejecida y dispersa como Galicia, esto supone más capacidad para reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha señalado.

Frente a esta propuesta, ha denunciado que el PP "no ofrece ninguna alternativa". "No lo hicieron cuando gobernaban con mayoría absoluta ni lo hacen ahora. Y por eso evitan entrar al detalle de la propuesta: porque saben que incrementa los recursos disponibles, también para Galicia", ha afirmado, rechazando, además, que se trate de un concierto o de un cupo singular.

El jefe de filas del PSdeG ha recordado que hay apenas dos meses el propio rueda "reconoció que Galicia sufre una infrafinanciación de unos 500 millones anuales", pero ha criticado que ahora se niegue a negociar una propuesta que permitiría incorporar "como mínimo 580 millones de euros más".

"Y no es un no aislado", ha añadido para citar otras decisiones como el rechazo a la condonación de 4.010 millones de euros de deuda, a los 380 millones para vivienda pública hasta 2030 o a fondos para nuevas plazas en escuelas infantiles, mientras se mantienen beneficios fiscales por valor de alrededor de 700 millones de euros al año para los que más tienen.

En una comparecencia en la que, además, ha insistido en que las conversaciones bilaterales con una comunidad no rompen la multilateralidad, ha advertido también de la situación de la financiación local y de la falta de una "propuesta seria" de la Xunta para actualizar el modelo, especialmente en servicios como el de Axuda no Fogar (SAF).

"No se puede seguir diciendo no a más dinero mientras se trasladan competencias a los ayuntamientos sin recursos económicos ni personales", ha afirmado para acusar a Rueda de "ahogar a los ayuntamientos" y de poner en "riesgo servicios básicos". "Veremos qué propuesta hace ahora que termina el plazo dado por la Fegamp", ha advertido.