Besteiro advierte de que el 29N los gallegos elegirán entre un PSOE "que defiende la PAC" o los "recortes" de PP y Vox

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Abadín (Lugo) - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido este sábado en Abadín (Lugo) que el próximo 29 de noviembre (29N) los gallegos tendrán que elegir entre el Gobierno del PSOE, "que defiende mantener e incrementar las ayudas a los ganaderos", o la derecha y extrema derecha de PP y Vox, a los que acusa de "defender su recorte" desde Europa.

El líder socialista ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita a la tradicional Feira de Santos de Gontán, en el municipio de Abadín, en un acto en el que ha estado acompañado por la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, así como por los cabezas de lista del PSOE al Congreso y al Senado por la provincia lucense, Patricia Otero y César Mogo.

En su intervención, Besteiro ha reclamado una Política Agraria Común (PAC) "suficiente, con financiación y que llegue a todas las explotaciones", priorizando las zonas de la Galicia interior (Lugo y Ourense), sin olvidar las de A Coruña y Pontevedra.

Según ha remarcado, se trata de una comarca "profundamente agraria y ganadera" en la que los fondos europeos de la PAC suponen entre el 15% y el 30% de las ayudas a las explotaciones. Asimismo, ha alertado de que las propuestas de recorte planteadas por la derecha "condenarán al campo gallego al cierre".

En materia presupuestaria, ha puesto en valor que el Ejecutivo socialista destinó el pasado año "más de 400 millones de euros solo en Galicia, beneficiando a 22.000 agricultores y ganaderos en ayudas directas para afrontar la subida de precios de los piensos, el gasóleo y los fertilizantes".