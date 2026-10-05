Besteiro asegura que el PSdeG está preparado para "salir a ganar": "Vamos a elegir entre derecha o derechos"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de los socialista gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado la convocatoria electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que el PSdeG está preparado para "salir a ganar" en unos comicios en los que se elegirá entre "derecha o derechos".

Así lo ha trasladado este lunes en una rueda de prensa convocada en el Parlamento de Galicia tras conocerse la dirección del presidente del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre.

En su intervención, ha sostenido que el PSOE es el único partido que tiene "la fuerza, la capacidad y la determinación" necesaria para dar un "verdadero portavoz político" a la "derecha, a la extrema derecha y a la derecha extrema".

Besteiro, que ha incidido en que se elegirá entre "derecha y derechos", ha sostenido que serán unas elecciones en las que se apelará a la responsabilidad de los ciudadanos y ha puesto como ejemplo el hecho de que este fin de semana en Galicia mientras miles de familias se manifestaban en favor del derecho a la vivienda, el Partido Popular esta "de fiesta" en Santiago. "Es un ejemplo claro de cómo perciben la realidad política unos y otros", ha dicho.

El jefe de filas del PSdeG ha llamado la atención sobre el hecho de que "aquellos que en el pasado apoyaron el rescate a la banca" apostasen el viernes por "no rescatar a las personas" con su apoyo al decreto de vivienda. "Rescatan bancos, rescatan entidades financieras, pero no quieren rescatar a las personas", ha afirmado para sostener que eso también refleja "los dos modelos" que están en juego.

Por ello, ha incidido en el que el próximo 29 de noviembre la ciudadanía va a decidir si entrega las llaves del Gobierno a Feijóo, a Rueda y Abascal o si cierra la puerta a todos aquellos que creen que la vivienda "es un negocio y no un derecho".

"Va a tener que decidir entre un modelo en el que la extrema derecha llega a la Moncloa, donde los fondos buitre hacen su negocio, o otra forma diferente de gobernar", ha manifestado.

Besteiro ha puesto en valor la apuesta del Gobierno por constituir el derecho a la vivienda en el quito pilar del Estado del Bienestar, como la sanidad, las pensiones, la educación y la dependencia. "Todos avances de la mano de las políticas de los socialistas", ha señalado.

El secretario xeral del PSdeG, que ha incidido en que las propuestas más ambiciosas para el Estado en los últimos 40 años tiene el nombre y el apellido del Partido Socialista, ha puesto en valor que el Consejo de Ministros vaya a aprobar de nuevo el decreto de vivienda para que su aprobación por parte de la Diputación Permanente en el Congreso.

BALANCE DEL GOBIERNO

Dicho esto, ha defendido también el balance del Gobierno al señalar que supera los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, crece por encima de la zona euro y más que Alemania o Francia, y que el salario mínimo interprofesional llegó a laso 1.221 euros, un 66% más que en 2018.

"Si nos lo dicen hace diez años, ninguno de los que estamos aquí lo creería", ha apuntado para señalar que la conclusión es que los socialista "no solo gobiernan más, sino que gobiernan mejor".

Besteiro ha apuesto el modelo a los gobiernos del PP de Mariano Rajoy y de Feijóo en Galicia, que cuando hubo crisis "miraron para otro lado" bajo la lógica de que "cada uno que se arregle como pueda".

Frente a eso, ha reivindicado la respuesta del Gobierno de Sánchez a la pandemia, a la crisis del volcán, a una guerra a las puertas de Europea o a la nueva guerra en Oriente Medio. "Se podrán cuestionar muchas de las medidas, pero nadie podrá decir que el Gobierno miró para otro lado", ha afirmado.

El líder socialista se ha mostrado convencido de que la movilización ya está en marcha. "La izquierda no se va a abstener, la izquierda va a ir votar. Y no solo la izquierda, también el centro-izquierda: aquellas personas que consideran que un gobierno progresista es capaz de defender sus derechos y de mejorar su situación", ha afirmado en una intervención en la que ha considerado que lo ocurrido estos días con la votación de los decretos fue un "catalizador" de una sensación que venía de tiempo atrás.

EJECUTIVA ESTE LUNES

Sobre el proceso interno de cara a esta cita con las urnas, el secretario xeral del PSdeG ha explicado que la ejecutiva del PSdeG se reúne este mismo lunes y que el calendario para elaborar las candidaturas podría quedar cerrado en los próximos 10 o 15 días.

"Exprés pero con las garantías de siempre en el PSOE: la participación desde la primera agrupación hasta la última, hasta llegar a la decisión final del Comité Federal sobre as listas en toda España", ha afirmado.