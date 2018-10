Besteiro avala que Susana Díaz adelante comicios si "cree que llegó el momento" y dice que la respaldará "todo el PSOE"

Actualizado 26/01/2015 13:23:48 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, avala la decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de adelantar las elecciones en su comunidad si ella "cree que llegó el momento" de que sean los andaluces los que hablen.

Además, ha subrayado que "todo el Partido Socialista estará en bloque a respaldarla" en esta decisión, que atribuye a dicha "convicción" sobre que "ahora deben hablar los andaluces", por lo que descarta otras posibles motivaciones.

"Si llega a la convicción de que es el momento, debe hacerlo", ha señalado Gómez Besteiro a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa después de un desayuno informativo en Santiago.

El líder de los socialistas gallegos ha rechazado de esta forma que se deba manifestar "ningún temor" para el adelanto, competencia de Díaz en su calidad de presidenta de la Junta andaluza.

Además, ha afirmado que no cuestiona la medida y que no cree que su opinión personal al respecto de las causas pueda "ser relevante", para incidir que Susana Díaz "dijo públicamente" que "su futuro pasa por Andalucía". "Otras explicaciones no las encuentro", ha remachado.