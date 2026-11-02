Besteiro celebra que el Gobierno central "cumple su compromiso" tras declarar Ferrol 'Ciudad de memoria'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PsdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro,ha asegurado este lunes que la publicación en el BOE de la resolución que reconoce a Ferrol como 'Ciudad de memoria' confirma que el Gobierno central "ha cumplido su compromiso".

El líder de los socialistas gallegos ha visitado este lunes el muro de lo que en su día fue el cementerio de Canido, uno de los lugares de memoria que recoge la declaración por ser el espacio en el que los golpistas fusilaron a unas 300 personas.

Cabe recordar que el memorial que se localiza cerca de allí homenajea a las 904 víctimas mortales de la represión en Ferrolterra. Besteiro ha aprovechado para recordar que la Ley de Memoria Democrática que ha hecho posible este reconocimiento salió adelante en 2022 pese a los votos en contra de Partido Popular y Vox.

En ese sentido, ha recordado que esta declaración obliga a conservar y señalizar "como corresponde" los 22 lugares que contiene el texto, una tarea que también implica al Ayuntamiento y a la Xunta, administraciones a las que ha instado a "hacer su parte para que la ciudadanía conozca estos lugares".

Con todo, el líder de los socialistas gallegos ha afirmado que la memoria democrática "es más importante que

nunca" y ha incidido en que "no debe olvidarse que la ultraderecha ya gobernó este país e hicieron falta décadas para recuperar la libertad y superar las consecuencias de la dictadura".