Besteiro se compromete ante la emigración gallega en Argentina y Uruguay a impedir "retrocesos" en la Ley de Nietos

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en su viaje a Argentina y Uruguay - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reafirmado ante la emigración gallega de Argentina y Uruguay el "compromiso socialista" de impedir "cualquier retroceso" en los derechos conquistados con la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.

"Estos derechos no son una concesión ni un privilegio: son una reparación. No se puede apelar a la emigración para pedirle el voto o celebrar su galleguidad y, al mismo tiempo, cuestionar los derechos de sus hijos, hijas, netos y netas", ha destacado.

En este contexto, Besteiro ha subrayado que Galicia "tiene una deuda de memoria y de justicia con su diáspora" y ha lamentado que el PP de Feijóo y Rueda "se sumaran a la ofensiva de Vox contra esta norma", que ha calificado de "muy garantista".

"Estamos hablando de devolverles un derecho a quien tuvo que abandonar su hogar por causa del exilio, de la dictadura o de las dificultades económicas, y también a las mujeres discriminadas durante décadas por una legislación que las marginó", ha recordado.

Durante su viaje, Besteiro, acompañado del senador César Mogo, se ha reunido con la colectividad gallega en el Centro Betanzos de Buenos Aires y ha mantenido diferentes encuentros en Montevideo. En los próximos días continuará estas reuniones con entidades y familias de la diáspora y celebrará junto a ellas el Día Nacional de Galicia, el 25 de julio.