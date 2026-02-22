Besteiro cree que los datos "no avalan" el balance de legislatura de Rueda y ve Altri ejemplo de una "Galicia sin rumbo"

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, atiende a los medios de comunicación durante una nueva manifestación contra Altri, a 22 de marzo de 2025, en Pobra do Caramiñal, A Coruña, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha valorado que los "datos oficiales" en vivienda, sanidad y dependencia "no avalan" el balance realizado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el segundo aniversario de su victoria y cree que Altri es el "último ejemplo" de "una Galicia sin rumbo ni proyecto".

"¿De verdad Rueda puede mirarle a la cara y hablar de triunfo a las 30.000 personas que esperan por una vivienda pública, a las más de 350.000 que esperan por una cita sanitaria o a las 16.000 que se encuentran en las listas de la dependencia?", ha criticado el socialista en un audio remitido a los medios.

Esta valoración ha coincidido con el acto organizado por el PPdeG este domingo para celebrar el segundo aniversario de la victoria en las autonómicas de Rueda, al que Besteiro ha instado a "ponerse a trabajar ya".

Por ejemplo, para el socialista, el archivo del proyecto de Altri anunciado hace dos días es una muestra de "improvisación, falta de planificación y una política industrial basada más en el anuncio que en la ejecución". "No se puede hablar de reindustrialización mientras se acumulan proyectos fallidos y ausencia de hoja de ruta", ha advertido.