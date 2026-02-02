Besteiro cuestiona el anteproyecto de ley de administración local y pide revisar competencias asumidas por municipios

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto al alcalde de Cerceda, José Manuel Rodríguez. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cuestionado el anteproyecto de ley de administración local aprobado este lunes en el Consello de la Xunta y ha propuesto una serie de acciones para que el Gobierno gallego contemple en esta norma una revisión global de las competencias asumidas por los ayuntamientos.

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del PSdeG, el líder socialista ha demandado que la ley suponga "un refuerzo real" del Fondo de Cooperación Local y que se active un plan de subvenciones con criterios objetivos de reparto, así como instar a la Xunta a sumir "la financiación íntegra del coste real del Servizo de Axuda no Fogar (SAF)".

Acompañado por el alcalde de Cerceda y responsable del área municipal en la Executiva, José Manuel Rodríguez, Gómez Besteiro también ha exigido que se revisen los convenios de concesión directa y que, a su juicio, "se mueven por el dedazo y favorecen exclusivamente a los ayuntamientos del PP".

Además, el secretario xeral del PSdeG ha apuntado que en el anteproyecto de ley presentado este lunes se incluye una disposición adicional que recoge que "la Xunta continuará asumiendo de manera progresiva la gestión de los servicios acordado en el Pacto Local de 2006".

"Por lo tanto, la verdadera intención de cumplir con los ayuntamientos es inexistente con esa disposición primera, que en lugar de decir que cumplirá los acuerdos íntegramente, dice que los seguirá asumiendo progresivamente, cuando el incumplimiento es manifiesto", ha reprochado.

Ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "pone la tirita antes de la herida" al afirmar que "la capacidad de la Xunta es más bien limitada" en este ámbito.

"ASFIXIA DELIBERADA"

Asimismo, José Ramón Gómez Besteiro ha acusado al titular del Ejecutivo autonómico de "saquear a los ayuntamientos para tapar su incompetencia" y, frente a eso, ha asegurado que el PSdeG "va a actuar política y judicialmente".

Así, ha defendido que esa "situación límite" lleva a muchos ayuntamientos a situarse "al borde de la quiebra", ante lo que ha tachado de "asfixia deliberada" del PP y de Rueda basada en "el incremento de competencias impropias para los ayuntamientos sin aportar ni un solo euro para su financiación".

En esta línea, ha recordado que en el Comité Nacional celebrado el 10 de enero los socialistas acordaron tomar medidas "por aclamación de todos los miembros" de que el partido "estará al lado de los ayuntamientos en sus reclamaciones" y presentar "demandas judiciales", en concreto, por la "infrafinanciación del SAF".

"Una vía que como partido y ayuntamientos estamos dispuestos a activar porque ese acuerdo aumenta esa financiación, pero no llega al objetivo que marca la ley", ha remarcado.